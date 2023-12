5 Fakta Menarik Tentang Drama My Happy Ending

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea My Happy Ending akan tayang pada Sabtu, 30 Desember 2023. Drama ini disutradarai oleh Jo Soo Won dengan genre thriller dan psikologis. Rencananya drama ini akan berjumlah 16 episode dengan durasi tiap episodenya 70 menit. Berikut beberapa hal mengenai drama My Happy Ending.

1. Sinopsis

Dilansir dari viu.com, Drama Korea ini bercerita tentang Seo Jae Won yang memiliki obsesi terhadap kesuksesan akibat masa lalunya yang kelam. Seo Jae Won diperankan oleh Jang Nara sebagai CEO merek furnitur rumah dan influencer media sosial. Ia bekerja keras untuk memenuhi keinginannya yang tak ada habis.

Seo Jae Won menikah dengan Heo Soon Young yang diperankan Son Ho-Jun. Heo Soon Young bekerja sebagai desainer lepas dan ahli desain industri. Ia memiliki sifat jarang marah. Setelah pernikahan mereka, Heo Soon Young memprioritaskan keluarganya di atas segalanya. Konflik dalam drama ini adalah ketika Jae Won ingin terbebas dari keinginan berlebihannya, suaminya malah terjebak dalam situasi rumit.

2. Reuni Jang Nara dan Son Ho Jun

Drama ini merupakan drama reuni bagi Jang Nara dan Son Ho Jun setelah 6 tahun. Sebelumnya mereka berdua terlibat dalam drama Go Back Couple pada 2017 sebagai pasangan. Jang Nara merupakan aktris yang telah banyak membintangi drama populer seperti V.I.P dan Sell Your Haunted House. Sedangkan Son Ho Jun, aktor yang membintangi drama The First Responders.

3. Para pemain My Happy Ending

Dikutip dari laman VIU, tak hanya Jang Nara dan Son Ho Jun, berikut beberapa aktor yang akan berperan dalam drama My Happy Ending. Jang Na Ra sebagai Seo Jae Won, Son Ho Jun sebagai Heo Soon Young, So Yi Hyun sebagai Kwon Yun Jin, Lee Ki Taek sebagai Yoon Teo, Park Ho San, Kim Hong Pa.

4. Telah merilis teaser

Dikutip dari Soompi, dalam teaser yang telah dirilis terlihat Seo Jae Won sedang melakukan wawancara, CEO sukses dari sebuah merek perabot rumah tangga dan influencer dengan satu juta pengikut. Namun, suasana hangat dengan cepat berubah menjadi dingin ketika Seo Jae Won berkata, "Ketika Anda tidak menduganya, Anda menjadi tidak dapat mempercayai siapa pun."

Tiba-tiba jendela pecah dan Seo Jae Won dikejar oleh seseorang, dengan palu di tangan. Kemudian teks yang muncul di tertulis, "Seseorang mencoba membunuhku," ini menciptakan kesan yang menakutkan pada akhir teaser.

5. Jang Nara dan Son Ho Jun senang bekerja sama kembali

Dalam wawancaranya Jang Nara dan Son Ho Jun mengatakan bahwa senang bisa bertemu dan bekerja sama dalam proyek drama. Son Ho Jung mengaku ketika mengetahui bahwa Nara terlibat dengan drama ini, ia tanpa ragu menerima tawaran tokoh Soon Young.

YOLANDA AGNE | KHUMAR MAHENDRA

