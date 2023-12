Jang Nara Telah Membintangi Banyak Drakor Berbagai Genre, Apa Saja?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jang Nara akan tampil dalam drama Korea atau drakor My Happy Ending yang tayang pada Sabtu, 30 Desember 2023. Dalam drama ini, Jang Nara menjadi istri Son Ho Jun yang sebelumnya tampil sebagai pasangan di Go Back Couple yang tayang pada 2017. Di kehidupannya nyata, baru-baru ini Jang Nara disoroti, karena mengungkap wajah suamimya untuk pertama kalinya, pada Rabu, 27 Desember 2023.

Sebelum membintangi My Happy Ending, ia sudah banyak berperan dalam berbagai drama beragam genre. Apa saja?

1. Family: The Unbreakable Bond (2023)

Dikutip dari Asian Wiki, Family: The Unbreakable Bond mengisahkan tentang suami istri, Kwon Do Hoon yang diperankan Jang Hyuk dan Kang Yoo Ra diperankan Jang Nara. Kwon Do Hoon agen rahasia Badan Intelijen Nasional. Kang Yoo Ra ibu rumah tangga yang selalu memimpikan memiliki keluarga yang sempurna. Namun, kenyamanannya terganggu ketika Jo Tae Gu yang diperankan Kim Nam Hee muncul dalam kehidupan mereka.

2. Sell Your Haunted House (2021)

Sell Your Haunted House mengisahkan Hong Ji Ah yang diperankan Jang Nara sebagai pemilik Daebak Real Estate dan seorang pengusir hantu. Kemampuannya diturunkan dari ibunya. Hong Ji Ah bekerja untuk mengusir hantu di rumah-rumah yang akan dijual, kemudian ia bertemu penipu Oh In Beom yang diperankan oleh Jung Yong Hwa.

3. Oh My Baby (2020)

Oh My Baby berkisah tentang wanita berusia 39 tahun bernama Jang Ha Ri yang diperankan oleh Jang Nara. Ia wakil manajer di perusahaan majalah parenting The Baby. Saat itu, ia menyerah dengan hubungan percintaan dan ingin memiliki anak tanpa menikah. Jang Ha Ri dipertemukan dengan tiga pria yang bisa mewarnai hidupnya. Jang Ha Ri harus memilih di antara ketiga pria yang mendekatinya itu.

4. VIP (2019)

VIP merupakan drakor dengan cerita perselingkuhan. Dibintangi Park Sung Joon yang diperankan oleh Lee Sang Yoon dan Na Jung Sun yang diperankan Jang Nara, seorang personal shopper untuk orang penting di Korea Selatan. Suatu hari, Na Jung Sun secara tak sengaja mengetahui perselingkuhan suaminya dan membuatnya harus memutuskan pilihan.

5. The Last Empress (2018)

The Last Empress mengisahkan Oh Sunny yang diperankan Jang Nara. Ia seniman musik yang menikah dengan Kaisar Lee Hyuk yang diperankan oleh Shin Sung Rok. Namun, dirinya jatuh cinta dengan Na Wang Sik (Choi Jin-Hyuk) pengawal keluarga kekaisaran. Drama ini menceritakan konflik perselingkuhan, perebutan takhta dan warisan di istana era modern.

6. Go Back Couple (2017)

Go Back Couple bercerita tentang Choi Ban Do yang diperankan Son Ho Jun dan Ma Jin Joo yang diperankan Jang Na Ra. Keduanya pasangan suami istri berusia 38 tahun yang akhirnya saling membenci. Pada suatu hari mereka tiba-tiba terbangun menjadi remaja berusia 20 tahun, tepatnya ketika keduanya bertemu untuk pertama kalinya.

7. Hello Monster (2015)

Hello Monster bercerita tentang dua detektif yang berusaha mengungkap kasus kriminal. Jang Nara sebagai Detektif Cha Ji An, ditugaskan untuk menyelidiki TKP. Ia dipertemukan Lee Hyun yang diperankan oleh Seo In Guk. Keduanya bekerja sama untuk mengungkap kasus dan mengingat masa lalu masing-masing teman kecil yang sudah lama berpisah.

KHUMAR MAHENDRA | MEUTIA MURTI DEWI

Pilihan Editor: Sinopsis Drakor My Happy Ending yang akan Tayang pada 30 Desember 2023