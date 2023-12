Segera Tayang, Ini 7 Fakta Menarik Drama Korea Marry My Husband

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Marry My Husband menjadi salah satu drama Korea yang paling dinanti. Sebab, deretan aktor dan aktris hallyu papan atas comeback di drakor ini. Para penggemar menanti aksi akting para bintang tersebut. Namun sebelum menontonnya, simak beberapa hal menarik tentang Marry My Husband berikut ini:

1. Dikabarkan tayang tepat pada 1 Januari 2024

Bagi pecinta drama Korea, penayangan Marry My Husband pada 1 Januari jadi kabar gembira. Drama Korea yang dibintangi Park Min Young ini disebut-sebut menjadi salah satu drakor yang paling dinantikan. Dalam serial drama TvN ini, aktris Whats Wrong With Secretary Kim ini akan berperan sebagai Kang Ji Won, seorang pasien kanker.

2. Park Min Young mengalami penurunan berat badan ekstrim

Yang paling penting dan menarik dari drama ini adalah totalitas dari para pemerannya. Aktris Park Min Young baru-baru ini menjalani transformasi penurunan berat badan yang sangat drastis untuk bisa memainkan karakter Kang Ji Won dengan sempurna.

Dilansir dari Soompi, tim produksi Marry My Husband mengungkapkan bahwa Park Min Young telah menjalani program penurunan berat badan yang intens, sehingga berat badannya turun hingga 37 kg. Dedikasinya dalam memerankan seorang pasien kanker secara realistis ini bahkan mengejutkan semua orang di lokasi syuting.

3. Diadaptasi dari novel dan webtoon

Drama Korea Marry My Husband diangkat berdasarkan sebuah web novel karya penulis Sung So Jak. Ceritanya kemudian menjadi sangat populer ketika diluncurkan sebagai serial webtoon. Bahkan kisah ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga terdapat banyak orang yang membacanya. Kehadirannya dalam bentuk drama akan semakin menambah semangat dan antusiasme para pembaca Marry My Husband.

4. Berkisah tentang perselingkuhan

Dalam drama ini, Kang Ji Won (Park Min Young) yang sedang sakit kanker memergoki perselingkuhan yang terjadi antara suaminya Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) dan sahabatnya Jung Soo Min (Song Ha Yoon). Mirisnya ketika Ji Won mengetahui fakta ini, dirinya justru dibunuh oleh sang suami.

5. Drama time travel

Siapa sangka, drama Marry My Husband merupakan drama yang mengandung unsur time travel, dimana sang tokoh utamanya kembali ke masa lalu untuk memulai hidup baru. Setelah mati dibunuh sang suami setelah memergoki perselingkuhannya dengan sahabatnya sendiri, Kang Ji Won mendapat kesempatan kedua dalam hidup. Ji Won akhirnya kembali ke masa lalu, tepatnya 10 tahun lalu untuk memulai hidup baru.

6. Merupakan drama balas dendam

Setelah kembali ke masa lalu dan memulai kehidupan baru, Ji Won yang sakit hati atas perilaku suami dan sahabatnya yang berselingkuh ingin membalaskan dendamnya kepada mereka. Maka, dengan bantuan Yoo Ji Hyeok (Na In Woo), seorang kepala departemen yang bekerja di perusahaan yang sama dengannya, Ji Won berusaha membersihkan ‘sampah’ yang pernah ada dalam hidupnya.

7. Dibintangi oleh artis ternama

Seperti disebutkan sebelumnya, drakor ini dibintangi oleh bintang hallyu papan atas. Tak hanya, Park Min Young, Na In Woo yang sedang naik daun juga turut berperan dalam drama ini. Selain itu, Lee Yi Kyung dan Song Ha Yoon juga telah diincar sejak lama untuk perannya dalam Marry My Husband.

