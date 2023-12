Sukses Besar Konser di Jakarta: Perjalanan Bermusik TWICE dari Sixteen Hingga Idola Global

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola asal Korea Selatan, TWICE memberikan kejutan istimewa kepada penggemar di Jakarta melalui konser TWICE 5TH WORLD TOUR READY TO BE pada Sabtu malam, 23 Desember, di Jakarta International Stadium (JIS).

Konser ini menjadi momen berkesan bagi ONCE (sebutan penggemar TWICE) di Indonesia, setelah absen beberapa tahun. TWICE berinteraksi dengan penggemar dalam bahasa Indonesia, menciptakan momen kebersamaan yang tak terlupakan di Jakarta International Stadium.

Terbentuknya TWICE

Seperti banyak grup K-Pop terkini, termasuk Monsta X dan IZ*ONE, TWICE berasal dari acara kompetisi realitas. Seri Sixteen tahun 2015 melibatkan sejumlah trainee JYP Entertainment yang bersaing untuk mendapatkan tempat dalam line-up final grup.

Setelah serangkaian tantangan yang menguji kemampuan bernyanyi, rap, menari, dan karisma para kontestan, tujuh individu dieliminasi, sementara sembilan yang tersisa membentuk ansambel baru.

Momo, Sana, Nayeon, Tzuyu, Jihyo, Chaeyoung, Jeongyeon, Mina, dan Dahyun terpilih sebagai pemenang, kemudian merilis debut EP The Story Begins.

Keunikan TWICE

TWICE diambil dari gagasan pendiri JYP Entertainment, Park Jinyoung, yang menyatakan bahwa nama TWICE mencerminkan dampak yang mereka hasilkan, yakni "sekali melalui telinga dan sekali melalui mata".

Keunikan grup ini tidak hanya terletak pada musik ceria mereka tetapi juga pada nama penggemar setia mereka yang disebut "Once". Once memiliki arti bahwa jika penggemar mencintai mereka sekali, TWICE akan membalasnya dengan cinta dua kali lipat.

Penampilan TWICE dalam konser bertajuk TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' IN JAKARTA pada 23 Desember 2023/Cantika-Mitra Tarigan

Selain itu, menurut Time, TWICE membedakan diri mereka dengan lagu-lagu ceria dan gaya berwarna yang mencakup fashion, rambut, dan makeup unik untuk setiap anggota. Mereka dikenal dengan koreografi yang berani dan cuplikan tren online terbaru dalam video musik mereka.

Meskipun awalnya mengusung citra yang ceria, TWICE mengalami transformasi menuju penampilan yang lebih gelap dan tajam, seperti dalam lagu Fancy dan Breakthrough.

Popularitas TWICE

TWICE muncul sebagai salah satu grup K-Pop terpopuler dengan debut yang mengesankan. Video musik debut mereka, Like OOH-AHH, menjadi video debut K-pop pertama yang mencapai 100 juta penonton di YouTube.

Dari sana, sembilan video musik TWICE mencapai setidaknya 200 juta penonton di platform tersebut. JYP Entertainment, sebagai pemain utama dalam industri musik Korea Selatan, membantu memperkenalkan K-pop ke audiens global dan menjadikan TWICE sebagai salah satu ikon industri hiburan.

Dilansir dari Billboard, TWICE berkembang dengan suara khas "color pop" mereka melalui proyek-proyek dalam bahasa Korea dan Jepang. Mereka juga semakin dikenal secara global dengan singel The Feels, yang membuat mereka debut di Billboard Hot 100, dan Talk That Talk, yang mencapai posisi ke-18 di Global 200.

Di tahun 2023, setelah meraih Breakthrough Award di acara Billboard's Women In Music, TWICE merilis album ke-12 mereka, Ready To Be, dan mencapai posisi tertinggi ke-2 di Billboard 200.

TIME | ANTARANEWS

