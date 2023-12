Ariana Grande Umumkan Album Ketujuhnya Segera Rilis di 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ariana Grande mengumumkan secara resmi akan kembali merilis album pada 2024. Setelah beberapa tahun vakum dari dunia musik untuk fokus pada perannya dalam film adaptasi Wicked yang akan tayang serta bisnis kosmetiknya, R.E.M. Beauty, bintang pop berusia 30 tahun ini telah mengkonfirmasi akan merilis album ketujuhnya di tahun depan.

Ariana Grande: See You Next Year

Pada Rabu, 27 Desember 2023, Ariana membagikan serangkaian foto dan video di Instagram yang membocorkan berita baik ini kepada penggemar. Ada 10 momen yang diunggah oleh Ariana untuk menampilkan kegiatannya saat proses pembuatan album. "See you next year," tulisnya di keterangan unggahan baru tersebut.

Ariana memilih foto polaroid yang menampilkan jajaran tim pembuatan album sang penyanyi. Mulai dari produser musik, Ilya Salmanzadeh, makeup artist, fashion stylist, sutradara, pembuat klip video, art director, dan masih banyak lagi. Momennya saat berada di studio dengan Ilya juga sebelumnya beredar luar di media sosial.

Tangis Bahagia Ariana Grande Jelang Rilis Album Baru

Dalam foto selfie, pelantun lagu Honeymoon Avenue tersebut juga mengacungkan jempol ke arah kamera sambil tak kuasa menahan air mata yang mengalir di pipinya. Ia tampak haru karena album barunya ini segera diluncurkan.

Di foto lainnya, kekasih aktor Ethan Slater itu terlihat menari dengan bahagia sambil melakukan panggilan FaceTime dengan seorang teman. "Dua suasana hati dalam album ini," tulis Ariana yang bercanda soal foto itu yang dibagikan ulang lewat unggahan Instagram Story.

Musisi muda ini juga membagikan video yang direkam oleh seorang kolaborator. Suara laki-laki dari belakang kamera tersebut mengungkap bahwa saat itu mendekati hari terakhir proses pembuatan album Ariana.

"Aku sangat lelah," kata Ariana Grande dalam video tersebut. Menangis dan tertawa bahagia karena campur aduk, Ariana yang berada di dalam selimut sambil berbaring di sofa menjawab pertanyaan tersebut. "Tapi saya sangat bahagia dan bersyukur. Saya juga merasa seperti memiliki berat badan 3.000 ton," ujar Ariana.

Ariana Grande Kirim Produk R.E.M ke Penggemar

Penyanyi ini juga merayakan peluncuran era barunya dengan mengirimkan hadiah kepada beberapa penggemar. Paket khusus itu berisi produk bibir dari R.E.M., foto buram dari bibir merahnya sendiri, dan sebuah tulisan tangan, "Sampai jumpa tahun depan." Sang penyanyi menambahkan foto paket produk itu ke feed Instagram-nya sendiri. Dia juga membagikan unggahan dari para Arianator yang menerima hadiah di Story-nya.

Pola Album Baru Ariana Grande

Sebagai informasi, pemenang Grammy ini belum merilis album sejak karyanya berjudul Positions pada 2020. Album itu memulai debutnya di puncak Billboard 200 dan masuk dalam single Billboard Hot 100 Nomor 1 dengan lagu utamanya.

Bukan kabar yang pertama, Ariana telah memberi cuplikan proyek berikutnya di Instagram sejak awal bulan ini. Dia membuat unggahan yang menyinggung album ketujuhnya pada 7 Desember dan 17 Desember. Kemudian yang terbaru, pada 27 Desember, Ariana mengumumkan albumnya segera dirilis pada 2024. Pola khsus ini diduga jadi strategi pemasaran Ariana Grande.

