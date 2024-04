Band Indie Korea The Poles, Merilis Album Mini Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band indie Korea Selatan, The Poles merilis album mini terbaru Anomalies in the Oddity Space. Album ini sudah bisa didengarkan di berbagai platform streaming musik seperti Spotify dan YouTube Music, Kamis, 18 April 2024.

Album mini terbaru ini berisi enam lagu beragam genre pop rock hingga rock alternatif. Keenam lagu tersebut adalah Vancouver '23, Stargazing, Cares, Space kids, Oddities, dan Anomalies in the. Deretan lagu dalam album ini banyak menggunakan Bahasa Inggris, dengan sentuhan Bahasa Korea.

The Poles juga merilis video musik untuk lagu Space Kids di saluran YouTube mereka. Video musik untuk lagu Cares yang telah dirilis pada Maret juga sudah bisa ditonton.

The Poles debut sejak tahun 2017. Anggotanya tiga, yaitu Kim Daniel (gitar dan vokal), Kim Kyungbae (drum), dan Lee Hwangje (bass). Saat ini, Kim Daniel juga masih aktif bergabung dalam band Wave to Earth sebagai gitaris dan vokalis.

Tentang The Poles

The Poles, trio musisi indie asal Korea Selatan, telah mencuri perhatian para pecinta musik dengan melodi catchy, lirik puitis, dan perpaduan genre yang memukau. Dikutip dari K-Profiles dibentuk pada tahun 2017, The Poles terdiri dari Kim Daniel (gitar dan vokal), Kim Kyungbae (drum), dan Lee Hwangje (bass).

1. Karier

Sejak debutnya, The Poles telah merilis lagu dan tampil di berbagai acara musik. Pada 2018, mereka merilis single pertama berjudul I'm Not Okay. Popularitas mereka melejit dengan perilisan lagu hit lainnya seperti Daydreamer, Lost in the City, dan Come Back to Me.

2. Gaya Musik

The Poles dikenal dengan gaya musik mereka yang memadukan elemen pop rock, rock alternatif, dan indie rock. Musik mereka sering kali diwarnai dengan melodi yang catchy, lirik dan sentuhan eksperimental yang segar.

3. Inspirasi

The Poles terinspirasi oleh berbagai musisi dan band, seperti Radiohead, Arctic Monkeys, dan The Strokes. Mereka juga terinspirasi oleh budaya pop Korea dan kehidupan sehari-hari di negara mereka, yang tercermin dalam lirik lagu-lagunya.

4. Pencapaian

The Poles telah meraih pencapaian sepanjang karier mereka. Pada 2021, mereka memenangkan penghargaan Best Indie Band di Korean Music Awards. Mereka juga telah tampil di berbagai festival musik ternama di Korea Selatan dan internasional.

5. Masa Depan

The Poles salah satu band indie yang disoroti pada era sekarang di Korea. Musik dan penampilan mereka memiliki daya pikat yang menyegarkan.

