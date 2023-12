5 Drama Korea tentang Pengkhianatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor banyak variasi cerita dan segala keunikannya, salah satunya yang bercerita tentang pengkhianatan. Drakor tentang pengkhianatan cerita menguras emosi dengan deretan karakter yang tak terduga sikapnya. Drakor dengan tema pengkhianatan menyuguhkan tontonan segala intrik yang menguras emosi.

1. Reborn Rich (2022)

Dikutip dari Movieweb, drama ini bercerita tentang Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki), seorang karyawan tingkat atas yang setia bekerja untuk penerima waris kekayaan Soonyang Group. Ia dibunuh dan dikhianati untuk menutupi skema penipuan pajak, anggota keluarga Soonyang.

Hyun Woo terbangun dan menemukan dirinya berada dalam tubuh Jin Do Jun, cucu bungsu dari keluarga Soonyang. Dia mulai merencanakan untuk mengambil alih Grup Soonyang sebagai langkah pertama pembalasannya.

2. Mysterious Personal Shopper (2018)

Dikutip dari Koreandrama, Mysterious Personal Shopper drama Korea yang bercerita tentang cinta, persahabatan dan pengkhianatan. Hong Se Yeon karakter yang ramah dan bersikap positif, namun dikhianati oleh orang-orang yang dicintainya. Dia mulai membalas dendam kepada orang-orang yang mengkhianatinya. Adapun Eun Kyung Hye anak tunggal seorang CEO. Meski hidupnya terlihat sempurna, tapi dia takut ditinggalkan.

3. Innocent Defendant (2017)

Dikutip dari My Drama List, Innocent Defendant bercerita tentang Park Jung Woo (Ji Sung) jaksa di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Suatu hari, dia bangun dan mendapati dirinya terpidana mati. Mengalami amnesia hingga dituduh melakukan pembunuhan. Ini terkait pengkhianatan yang dilakukan oleh sahabatnya, Kang Joon Hyuk (Oh Chang-suk) yang haus kekuasaan.

4. 49 Days (2011)

Shin Ji Hyun dan Shin In Jung keduanya bersahabat, namun ternyata orang yang selama ini dianggapnya sebagai sahabatnya justru menjadi musuh. In Jung diam-diam berkencan dan bekerja sama dengan Kang Min Ho yang tidak lain adalah tunangan Ji Hyun. In Jung dan Min Ho bekerja sama untuk menghancurkan bisnis milik ayah Ji Hyun.

5. Temptation Wife (2008)

Drama yang berfokus Goo Eun Jae (Jang Seo Hee), istri setia terhadap Jung Gyo Bin (Byun Woo Min), tetap berada dalam pernikahan tanpa cinta dan mengalami kesulitan karena perlakuan buruk dari ibu mertuanya.

Akhirnya Eun Jae dikhianati oleh sahabat masa kecilnya, Shin Ae Ri (Kim Seo Hyung) yang berselingkuh dengan suaminya. Ia berusaha menenggelamkan Eun Jae yang saat itu sedang hamil dan menyamarkannya sebagai bunuh diri. Sejak itu, dia membangun kembali dirinya mengambil identitas baru dengan nama Min So Hee untuk membalas dendam.

