Sinopsis Drama Korea Flex X Cop yang Tayang Januari 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Flex X Cop akan tayang pada 26 Januari 2024. Drama ini menceritakan kisah romansa pewaris kekayaan atau chaebol generasi ketiga yang belum dewasa dan ingin menjadi detektif.

Dikutip dari Soompi, Flex X Cop ditulis oleh Kim Ba Da dari My Name dan disutradarai Kim Jae Hong dari Steal Heart dan My Love Eun Dong. Drama ini mempertemukan Park Ji Hyun dan Ahn Bo Hyun yang sebelumnya tampil bersama dalam serial drama TVING Yumi's Cells dan Yumi's Cells S2.

Ahn Bo Hyun memerankan karakter Jin Yi Soo dan Park Ji Hyun sebagai Lee Gang Hyun. Flex X Cop dibintangi aktor terkenal lainnya seperti Kang Sang Jun, Kwak Si, Lee Naeun, dan Kim Shin Bi.

Sinopsis Flex X Cop

Dikutip dari Asianwiki, Flex X Cop mengikuti kisah Jin Yi Soo, anggota generasi ketiga chaebol. Ia detektif untuk tim kejahatan kekerasan di Kantor Polisi Gangha, namun memiliki kepribadian yang kekanak-kanakan. Jin Yi Soo menangkap penjahat menggunakan kekayaannya yang besar. Ia menghadapi penjahat lewat koneksi pribadi dari latar belakang keluarganya.

Jin Yi Soo juga bekerja sama dengan Lee Gang Hyun, pemimpin tim wanita Departemen Pembunuhan Kantor Polisi Gangha. Ia detektif senior. Lee Gang Hyun memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dan mempunyai keterampilan investigasi dan pola pikir yang fleksibel. Kehidupan detektifnya mengalami perubahan besar ketika bertemu Jin Yi Soo, yang tiba-tiba menjadi rekan investigasinya.

Flex X Cop juga menyoroti kisah Yoo Jun Yeong yang diperankan Kang Sang Jun. Ia anggota tim kejahatan kekerasan tingkat 1 di markas besar Polisi Gangha. Ia bercita-cita menjadi pemain sepak bola, namun memutuskan untuk bergabung dengan kepolisian agar tidak membebani ibunya. Ada pula Kim Shin Bi yang memerankan karakter Choi Kyeong Jin, anggota termuda dari departemen kejahatan kekerasan di Kantor Polisi Gangha.

