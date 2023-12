Sinopsis Drakor Thriller The Bequeathed

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor thriller misteri The Bequeathed baru Netflix akan rilis pada 19 Januari 2024. Drakor thriller ini ditulis oleh sutradara Train to Busan. Dikutip dari The Economic Times, The Bequeathed menggambarkan penduduk desa berubah menjadi zombi dengan gejala tidak diketahui yang nantinya mengisyaratkan alur cerita.

Sinopsis The Bequeathed

The Bequeathed menggambarkan rangkaian kejadian buruk yang terjadi pada Yoon Seo Ha saat ia mewarisi makam leluhur yang diwasiatkan pamannya. Namun, Seo Ha lupa letak makam di gunung itu, dikutip dari Soompi.

Dikutip dari My Drama List, drakor The Bequeathed mengisahkan tentang seorang wanita yang mewarisi kuburan secara misterius saat riwayat keluarganya mulai terungkap. Drama Korea The Bequeathed akan tayang perdana di Netflix dengan total enam episode.

Drakor The Bequeathed dibintangi oleh Kim Hyun Joo, Park Hee Soon, Park Byung Eun, dan Ryu Kyung Soo. Kim Hyun Joo yang akan berperan sebagai Yoon Seo Ha karakter yang terlibat dalam insiden buruk setelah kematian pamannya.

Park Hee Soon akan berperan sebagai Choi Sung Joon, ia detektif. Menurut Choi Sung Joon, rangkaian peristiwa buruk yang terjadi di kota itu terkait dengan warisan makam. Ia mulai menyelidiki kasus tersebut.

Adapun Park Byung Eun akan berperan sebagai Park Sang Min. Dia ketua regu dan rekan junior Sung Joon. Namun karena kejadian yang terjadi pada masa lampau, Park Sang Min menyimpan dendam terhadap Choi Sung Joon dan dirasuki oleh perasaan rendah diri dan cemburu.

Ryu Kyung Soo berperan sebagai Kim Young Ho. Ia saudara tiri Yoon Seo Ha. Kim Young Ho tiba-tiba muncul di depan Yoon Seo Ha dan membuat Seo Ha kebingungan. Kemunculan Kim Young Ho membuat ketegangan sepanjang cerita.

Syuting drakor The Bequeathed berlangsung antara November 2022 hingga Maret 2023.

