Jennie BLACKPINK Resmi Umumkan Agensi Baru Miliknya, OA

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennie BLACKPINK akhirnya resmi mendirikan agensi sendiri! Kim Jennie secara pribadi mengkonfirmasi laporan bahwa ia telah meluncurkan label artis barunya, bernama OA (ODD ATELIER) pada sAhad, 24 Desember 2023.

Kabar tersebut dibagikan lewat unggahan di Instagram pribadinya @jennyrubyjane. Dia mengunggah logo perusahaan barunya dan beberapa foto profil. Pelantun lagu You and Me itu juga menulis pesan dalam bahasa Inggris serta Korea dengan terjemahan sebagai berikut.

"Hai, ini Jennie. Tahun ini dipenuhi dengan banyak pencapaian, dan saya sangat berterima kasih atas semua cinta yang saya terima. Saya juga bersemangat dengan apa yang akan datang, saat saya memulai perjalanan solo saya di tahun 2024 dengan perusahaan yang saya dirikan bernama OA. Tolong tunjukkan banyak cinta untuk awal baru saya dengan OA dan tentu saja, BLACKPINK. Terima kasih," tulis Jennie.

Jennie BLACKPINK Dirikan OA pada November 2023

Diketahui, Jennie pertama kali mendirikan OA pada November lalu. Hal ini langsung menimbulkan banyak spekulasi tentang situs web perusahaan tersebut. Meski begitu, penyanyi ternama ini tidak pernah secara resmi menanggapi rumor tersebut sampai hari ini.

Sebagai CEO di label miliknya, netizen pun heboh mengetahui berita yang kini sudah diumumkan langsung oleh member BLACKPINK tersebut. Jennie akan menjadi pimpinan dari artis-artis kenamaan Korea Selatan yang saat ini masih dirahasiakan. Hal tersebut terlihat dalam foto Jennie bersama beberapa anggota OA yang mengenakan hoodie dengan logo agensi barunya.

Jadi Usaha Solo Karier Jennie BLACKPINK

Baca Juga: Jennie BLACKPINK Dirumorkan Buat Label Artis Bernama ODDATELIER

Sementara itu, keempat member BLACKPINK baru-baru ini memperbarui kontrak mereka dengan YG Entertainment untuk aktivitas grup. Kontrak tersebut menyatakan bahwa aktivitas grup Jennie dengan BLACKPINK akan tetap dikelola oleh YG Entertainment.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, karier solonya sebagai idola K-Pop atau pendiri perusahaan akan dikelola oleh OA, agensi artis miliknya sendiri. Bersamaan dengan kabar peluncuran OA sejak semalam, terpantau saham YG Entertainment menurun drastis.

Netizen pun setuju bahwa Jennie akan lebih berkembang di agensi atau label artis pribadinya. Hingga saat ini, Instagram resmi @oddatelier sudah dibuka untuk publik dan telah memiliki lebih dari 400 ribu pengikut.

SOOMPI | ALLKPOP

Pilihan Editor: Jennie BLACKPINK Dirumorkan Buat Label Artis Bernama ODDATELIER