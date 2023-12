Jennie BLACKPINK Dirumorkan Buat Label Artis Bernama ODDATELIER

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Kabar mengejutkan datang dari Jennie BLACKPINK. Menurut rumor yang beredar pada 23 Desember 2023, idol bernama lengkap Kim Jennie itu mendirikan label musik pribadinya, ODDATELIER, pada November 2023.

Sejak berita ini beredar, situs web label tersebut down karena lonjakan penggemar yang mengunjunginya. Namun, tangkapan layar dari situs label yang diduga milik Jennie itu sudah banyak beredar di media sosial, seperti Twitter dan Instagram.

Label Baru yang Didirikan Jennie BLACKPINK

Laman resmi dari label baru itu mengumumkan keterangan singkat di halaman pembuka. "OA, yang merupakan singkatan dari ODDATELIER, adalah sebuah ruang yang bertujuan untuk menciptakan hal-hal baru yang menarik perhatian dengan cara yang berbeda dari yang biasanya atau yang diharapkan."

Reaksi publik sangat senang mengetahui bahwa, "Ini merupakan label yang didirikan oleh artis Jennie pada November 2023," tulis OA di situs resminya. Disebut sebagai agensi artis terbaru milik Jennie. Netizen pun ramai-ramai mendukung Kim Jennie sebagai CEO dari perusahaan barunya.

Foto Terbaru Jennie BLACKPINK di Situs ODDATELIER

Foto-foto terbaru Jennie muncul dalam situs tersebut. Member BLACKPINK yang satu ini tampil anggun mengenakan gaun mini dari merek Prancis, Courreges. Hadirnya label baru milik Jennie ini tampaknya dikonfirmasi dalam unggahan Instagram Story merek fashion yang jadi penata busana dalam sesi pemotretannya.

"@jennierubyjane wears #courregesFW23 sleeveless wool mini dress by @nicolas.difelice for Oddatelier," tulis akun resmi @courreges. Unggahan ini bikin fans semakin yakin bahwa benar Jennie akan segera merilis label barunya.

Akun Media Sosial ODDATELIER

Selain potret Jennie di situs resmi ODDATELIER, label milik artis tersebut juga diketahui sudah memiliki akun media sosial. Mulai dari Instagram hingga Twitter (X).

Diketahui akun Instagram @oddatelier sudah dibuat sejak Oktober 2023. Meski situs web dan akun media sosial label tersebut saat ini masih bersifat pribadi, sepertinya Jennie segera mengumumkan kabar baik itu secara resmi pada 2024.

OA Diduga Jadi Agensi Artis Milik Jennie BLACKPINK

Netizen juga masih menebak-nebak soal label baru Jennie. Banyak yang berspekulasi bahwa OA milik Jennie merupakan label artis yang juga bergerak di industri fashion, kosmetik serta hal-hal lain di industri hiburan. Sebab latar belakang di situs resminya menampilkan foto penampilan dance dari single solo baru Jennie, You and Me.

Sampai artikel ini ditulis, Jennie belum mengkonfirmasi OA, yang diduga merupakan label musik miliknya. Publik pun tak sabar menanti kelanjutan dari agensi musik yang diduga milik Jennie BLACKPINK. Selain itu, belum juga ada kabar dari YG Entertainment, agensi yang menaungi BLACKPINK.

