Jennie BLACKPINK Mendadak Muncul sebagai Penerjemah di Konser Daniel Caesar

TEMPO.CO, Jakarta - Jennie BLACKPINK membuat penampilan kejutan di belakang panggung konser Daniel Caesar di Seoul, Korea Selatan pada Senin, 11 Desember 2023. Jennie mendadak menjadi penerjemah bagi penyanyi asal Kanada dan pemenang Grammy itu dalam rangkaian konser bertajuk Superpowers World Tour 2023, dua hari lalu.

Konser tersebut dipenuhi dengan sorotan yang tidak terduga dan menjadi viral di media sosial. Kedatangan Jennie BLACKPINK menimbulkan gelombang kegembiraan di antara penonton, sementara para penggemar bersorak untuknya dengan antusiasme yang tinggi.



Setelah konser, siaran langsung menampilkan Daniel Caesar dan Jennie bersama di belakang panggung dalam layar besar. Jennie tidak hanya datang untuk menikmati pertunjukan Daniel Caesar saja, tetapi dia memiliki peran penting. Jennie yang fasih berbahasa Inggris dan Korea, membantu Daniel Caesar untuk berkomunikasi dengan penonton.

Daniel Caesar mengungkapkan kehangatannya dalam bahasa Inggris, berbagi pengalamannya hari itu. “Saya pergi berbelanja hari ini dan makan ayam, itu sangat lezat," katanya.

Mengakui dukungan dari Jennie dan seluruh penonton, Daniel Caesar mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia bermain gitar bersama Jennie dan mengakhiri konser dengan penampilan penuh perasaan dari lagu terakhir.

Penampilan Jennie tidak hanya menghebohkan media sosial tetapi juga memamerkan bakatnya. Dikenal karena kemampuan menyanyi, rap, menari, dan aktingnya, kemahirannya dalam bahasa Inggris, membuktikan bahwa dia lebih dari sekedar penampil. Jennie dinilai merupakan duta budaya karena telah membantu artis internasional terhubung dengan penonton Korea.

Di sisi lain, pertemanan Jennie BLACKPINK dan Daniel Caesar muncul pada Maret 2022 saat sama-sama tampil di peragaan busana Jacquemus di Hawaii. Jennie juga pernah membawakan cover gitar dari lagu Best Part milik Daniel Caesar, untuk penampilan solonya di konser grup.



Daniel Caesar Batalkan Konser Hari Kedua di Korea Selatan

Daniel Ceasar membatalkan konsernya di Korea Selatan hanya 3 jam sebelum jadwal dimulai pada Selasa, 12 Desember 2023. Promotor konser mengungkapkan bahwa penyanyi tersebut tidak akan melanjutkan konsernya.

Pengumuman tersebut mengejutkan karena Daniel Caesar tampil pada malam sebelumnya di Seoul. Konser Daniel Ceasar di Seoul menjadi viral setelah terungkap bahwa Jennie BLACKPINK menghadiri pertunjukan tersebut dan bahkan menerjemahkan untuk penyanyi tersebut.

Kritik awal dari penggemar Korea terhadap penyanyi tersebut segera berubah menjadi kekhawatiran ketika Daniel Ceasar mengungkapkan bahwa dia tidak hanya membatalkan penampilan malam itu tetapi dia juga membatalkan seluruh Tur Asia-nya.

