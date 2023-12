5 Drama Korea Populer yang Dibintangi Lee Jong Won

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Lee Jong Won akan membintangi drama Korea terbaru berjudul Knight Flower. Dikutip dari Soompi, Drama Saeguk bergenre komedi dengan latar era Joseon ini direncanakan tayang pada 12 Januari 2024. Dalam Knight Flower ini, Lee Jong Won berperan sebagai Park Soo Ho, seorang perwira tampan yang dihormati.

Dikutip dari My Drama List, Lee Jong Won adalah aktor kelahiran 31 Desember 1994 berada di bawah naunagan The Black Label. Dia memulai debutnya di serial “Back to the Future” tahun 2018. Lee Jong Won juga telah menampilkan berbagai karakter menarik dalam beberapa drakor yang sukses.

Dilansir dari berbagai sumber, Berikut adalah lima drama Korea yang dibintangi oleh Lee Jong Won:

1. Hospital Playlist 2 (2021)

Dalam drama ini, Lee Jong Won berperan sebagai Kim Geon, seorang dokter residen tahun kedua di Departemen Bedah Umum. Aktingnya dalam Hospital Playlist 2 mengesankan, membuat Lee Jong Won mencuri perhatian para fan.

2. My Unfamiliar Family (2020)

Dalam drama ini, Lee Jong Won memainkan peran sebagai Hyo-Seok, seorang barista kece di sebuah kedai kopi. Meskipun tak menjadi karakter utama, kontribusinya dalam menyajikan cerita dan hubungan antar-karakter sangatlah berarti.

3. The Spies Who Loved Me (2020)

Dalam drama ini, Lee Jong Won memerankan sosok Tinker, seorang karyawan bandara yang memiliki kepribadian misterius. Perannya di sini menunjukkan karakter yang memiliki aura misterius dan cool.

4. XX (2020)

Dikutip dari AsianWiki, drama XX adalah seri web Korea Selatan tahun 2020, yang dibintangi oleh Ahn Hee-yeon (Yoo Na-na), Hwang Seung-eon (Lee Roo-mi), dan Lee Jong Won (Wang Jeong-deun). Drama ini menceritakan tentang perjalanan Yoo Na-na, seorang bartender yang bekerja di bar XX.

Wang Jeong-deun yang diperankan Lee Jong Won adalah sahabat karib dari karakter Na-na yang selalu menasehati dan memberi kenyamanan. Chemistry di antara karakter mereka menghadirkan momen mengesankan dan romantis yang membuat drama ini sangat menyenangkan untuk ditonton.

5. The Golden Spoon (2022)

Dalam drama The Golden Spoon, Lee Jong Won berperan sebagai Hwang Tae Yong, karakter yang diceritakan sebagai anak tunggal dari keluarga kaya raya yang berubah nasib jadi miskin karena menggunakan sendok emas. Perannya di sini menunjukkan kemampuannya dalam memerankan karakter yang memiliki kedalaman emosional dan konflik internal yang rumit.

