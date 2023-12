Taylor Lautner Ungkap Alasan Tetap Bersahabat dengan Taylor Swift Usai Putus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi para Swifties dan publik, Taylor Lautner dianggap sebagai mantan terbaik Taylor Swift. Sebab keduanya tetap menjalin persahabatan selama 14 tahun sejak resmi berpisah.

Belum lama ini, bintang Twilight tersebut mengungkap bagaimana mereka tetap menjalin hubungan baik. "Jelas setiap hubungan itu berbeda," katanya kepada Alex Cooper di podcast Call Her Daddy episode Rabu, 13 Desember 2023.

"Menurutku, ketika Anda menghormati seseorang apa adanya di dalam jiwanya, hal itu memungkinkan Anda untuk terus maju, memaafkan, dan melanjutkan cinta itu dengan cara yang berbeda. Dan untungnya kami memiliki itu. Jadi setelah segala sesuatunya berakhir di antara kami-kami masih sangat muda, saya berusia 18 tahun, dia berusia 20 tahun, kami tetap bersahabat, kami bertemu sesekali," ujar Taylor Lautner.

Sempat Lost Contact, Taylor Swift dan Taylor Lautner Kini Bersahabat

Meski Lautner mengakui bahwa mereka sempat putus hubungan selama beberapa waktu, fondasi mereka yang kokoh membuat rekonsiliasi tahun ini menjadi mudah.

Makanya ia membintangi video musik I Can See You milik pemenang Grammy tersebut yang rilis pada 2023. "Saya selalu memiliki rasa hormat yang paling dalam terhadap dirinya sebagai pribadi, sebelum hal lainnya," katanya.

"Menurut saya, salah satu hal terbesar yang terjadi dalam hidup saya selama setahun terakhir ini adalah menghangatnya kembali persahabatan kami, karena dia adalah orang yang luar biasa. Dia sangat luar biasa untuk dimiliki dalam hidup Anda."

Penyanyi Taylor Swift, aktor Taylor Lautner, dan istri Lautner, Taylor Dome saat menghadiri tur konser Swift di Kansas, Amerika Serikat/Instagram-@taylorlautner)

Taylor Swift yang Mengakhiri Hubungan dengan Taylor Lautner

Namun, saat ditanya apakah penyanyi Cruel Summer yang mengakhiri hubungan mereka di tahun 2009, Lautner akhirnya mengakui bahwa memang benar yang memutuskan hubungan mereka adalah Swift.

"Ya, tentu saja. Saya sedang memikirkan kembali apa yang sebenarnya terjadi, tapi tidak, ya. Dia sudah melakukannya," kata Taylor Lautner sambil tertawa.

Persahabatan 3 Taylor

Biasanya persahabatan bagi para mantan akan canggung buat pasangannya saat ini. Namun, hal itu tidak terjadi pada istri Lautner, Taylor Dome, yang menikah dengan aktor tersebut pada 2022.

"Sejujurnya, dia (Taylor Swift) membuatnya begitu mudah," kata Dome yang bergabung dengan suaminya dalam podcast. Ia menceritakan tentang bagaimana bekerja dan berteman dengan Taylor Swift.

"Bahkan sebelum kami pergi untuk syuting video musiknya, pesan pertama yang dia kirimkan saat mengajukan idenya, dia melibatkan saya di dalamnya. Dan dia sangat melibatkan saya dalam segala hal, dan itu sangat baik. Tapi dia sangat baik, dan dia sangat bijaksana. Dia membuatnya sangat mudah," ujar Dome mengingat Swift.

Faktanya, Lautner tidak pernah mengkhawatirkan bagaimana kedua Taylor dalam hidupnya akan berteman. Bagaimanapun juga, Dome adalah seorang Swifties.

"Ini terdengar seperti situasi yang sulit, tapi saya tidak pernah mengkhawatirkannya," kata Lautner dalam episode podcast The Squeeze miliknya dan sang istri pada Juli. "Kami sangat yakin dengan hubungan kami. Istri saya adalah orang yang paling keren dan paling santai. Dia juga penggemar berat Taylor Swift," kata Taylor Lautner menegaskan.

E! | COSMOPOLITAN

