Hollywood Walk of Fame untuk Zac Efron, Berikut Perjalanan Karier dan Film Terpopulernya

TEMPO.CO, Jakarta - Zac Efron menerima Hollywood Walk of Fame, pada Senin 11 Desember 2023. Dalam acara tersebut dia memberikan penghormatan untuk mendiang Matthew Perry dan perjalanan kariernya.

"Saya telah berakting, menyanyi, dan menari selama yang saya ingat, tetapi tidak pernah dalam mimpi terliar saya membayangkan saya akan berdiri di sini hari ini,” kata Zac.

Zac Efron adalah tokoh industri hiburan ke-2.767 yang menerima Hollywood Walk of Fame. Debutnya dalam layar lebar sebagai aktor trilogi High School Musical produksi Disney pada 2000-an.

Efron memulai kariernya pada 2000 dengan muncul sebagai bintang tamu dalam beberapa serial televisi. Awalnya, perannya dalam musim pertama serial Summerland masih terbatas pada peran kecil, tetapi pada musim kedua, ia mendapatkan peran yang lebih penting.

Enam tahun setelah debutnya, Efron akhirnya mendapat kesempatan besar dengan memerankan peran utama dalam High School Musical, sebuah film drama musikal yang ditayangkan pada tahun 2006 di Disney Channel. Kesuksesan film ini mengubah hidupnya secara signifikan, menjadikannya idola baru bagi para remaja.

Selain memiliki kualitas akting yang luar biasa dan suara yang bagus, Efron juga dikenal karena wajah rupawan yang membuat penggemarnya terpesona. Berperan sebagai Troy Bolton, ia kembali muncul dalam sekuel High School Musical 2 pada 2007 dan High School Musical 3: Senior Year pada tahun 2008.

Popularitas Efron terus meningkat, tidaklah sulit baginya untuk mendapatkan peran di film lain, seperti Me and Orson Welles (2009), Charlie St. Cloud (2010), dan That Awkward Moment (2014).

Profil Zac Efron

Profil singkat Zac Efron mencakup informasi pribadinya. Nama lengkapnya adalah Zachary David Alexander Efron, dengan nama panggung Zac Efron. Ia lahir pada 18 Oktober 1987 di San Louis Abispo, California, Amerika Serikat.

Efron memiliki tinggi badan 173 cm dan menyelesaikan pendidikannya di Arroyo Grande High School. Ia berkebangsaan Amerika Serikat dan beragama Yahudi. Orang tuanya adalah David Efron (ayah) dan Starla Baskett (ibu), dan ia memiliki seorang saudara laki-laki bernama Dylan.

Efron pernah memiliki beberapa pacar, termasuk Vanessa Hudgens (2005-2010), Michelle Rodriguez (2014), Sami Miró (2014-2016), dan Sarah Bro (2019-2020). Profesi utamanya adalah aktor dan penyanyi, dan hobi kesukaannya adalah bermain skateboard. Ia juga aktif di media sosial dengan akun-akun resmi seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dengan nama pengguna @ZacEfron.

Film yang Dibintangi Zac Efron

1.The Greatest Showman

Film yang Anda bicarakan adalah The Greatest Showman, yang dirilis pada tahun 2017. Ini adalah film yang disutradarai oleh Michael Gracey dan memiliki genre Biography, Drama, dan Musical. Beberapa pemain utamanya meliputi Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, dan Zendaya.

Pada 2017, sebuah film yang menghadirkan kejutan manis datang dari Hugh Jackman, yang dikenal sebagai Wolverine atau Logan. Dalam The Greatest Showman, Jackman tidak hanya menunjukkan kemampuan aksinya sebagai seorang mutant, tetapi juga keahliannya dalam menari dan bernyanyi.

Disutradarai oleh Michael Gracey, film ini bergenre Bdrama biografi, drama, dan musikal dengan jajaran pemain yang mencakup Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, dan Zendaya.

2. Hairspray

Film ini, berjudul Hairspray, dirilis pada 2007 dan masuk dalam genre komedi, drama, musikal, dan roman. Disutradarai Adam Shankman, film ini menampilkan para pemain seperti John Travolta, Queen Latifah, Nikki Blonsky, dan Michelle Pfeiffer.

Zac Efron, dalam peran utamanya sebagai Link Larkin, seorang penari utama dalam acara The Corny Collins Show, berhasil membawakan perannya dengan lancar. Film ini merupakan debut Zac Efron di layar lebar dan merupakan adaptasi dari teater musikal Broadway.

3. High School Musical 3: Senior Year

Pada 2008, film musikal yang bertajuk High School Musical 3: Senior Year dirilis dengan genre Comedy, Drama, Romance, Family, dan Musical. Diproduksi oleh Borden Rosenbush Entertainment dan disutradarai oleh Kenny Ortega, film ini menampilkan para pemain utama seperti Zac Efron, Vanessa Hudgens, dan Ashley Tisdale.

Cerita berfokus pada tahun terakhir SMA di mana Troy dan Gabriella menghadapi konflik emosional mengenai kemungkinan berpisah saat melanjutkan studi di universitas yang berbeda.

4. At Any Price

Pada tahun 2012, film drama yang diproduksi oleh Black Bear Pictures, Treehouse Pictures, dan Killer Films ini dirilis dengan judul At Any Price. Disutradarai Ramin Bahrani, film ini memiliki genre drama, thriller, dan sport, yang dibintangi Dennis Quaid, Zac Efron, dan Kim Dickens.

Dalam film ini, Zac Efron berhasil menyamai kekuatan akting Dennis Quaid. Ceritanya berkisah tentang keluarga petani yang sedang menghadapi krisis. Konflik antara ayah dan anak, yang memiliki pandangan berbeda terhadap masa depan, menjadi pusat perhatian. Keunggulan film ini terletak pada detail arahan yang cermat dari Ramin Bahrani.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA I YUNIA PRATIWI

