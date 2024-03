5 Film Disney dengan Lagu Ikonik yang Cocok untuk Nostalgia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Disney tidak hanya dikenal dengan kisah yang hangat dan inspiratif, namun juha identik dengan lagu-lagu ikoniknya. Penyanyi Gamaliel dan Reza Chandika turut memeriahkan acara 90s/00s Rewind Karaoke yang digelar oleh Disney Indonesia untuk bernostalgia dengan lagu-lagu ikonik tersebut.

Berikut lima film Disney dengan lagu ikoniknya yang mendapat sambutan spesial dan cocok untuk disaksikan kembali di Disney+ Hotstar:

1. Aladdin - "A Whole New World"

Lagu yang dibawakan oleh Peabo Bryson dan Regina Belle ini menjadi lagu ikonik dari film animasi Aladdin, dan dinyanyikan kembali oleh dua penyanyi Indonesia yaitu Gamaliél dan Isyana Sarasvati pada 2020.

Aladdin. Dok. Disney+ Hotstar

Aladdin yang dirilis pada 1992 mengisahkan seorang pemuda bernama Aladdin yang memiliki lampu ajaib, di mana lampu ajaib tersebut dapat mengabulkan tiga permintaannya. Ia kemudian berusaha mendapatkan wanita yang ia cintai yaitu Jasmine dengan menggunakan lampu ajaib tersebut. Film ini juga hadir dalam versi live-action yang dirilis pada 2019, dibintangi oleh Mena Massoud, Naomi Scott, dan Will Smith.

Selain “A Whole New World”, lagu-lagu seperti “Prince Ali”, “Arabian Nights”, hingga lagu original terbaru yang diperkenalkan dalam versi live-action, “Speechless”, juga tak kalah ikonik.

2. Mulan - "Reflection"

Original soundtrack dari film animasi Mulan ini dinyanyikan oleh Christina Aguilera, dan dipopulerkan kembali melalui kolaborasi para penyanyi wanita populer Indonesia yaitu Yura Yunita, SIVIA, Agatha Pricilla, serta Nadin Amizah.

Film yang dirilis pada 1998 ini menceritakan seorang gadis bernama Mulan yang rela menyamar sebagai laki-laki agar bisa pergi berperang demi menggantikan ayahnya. Karakternya yang begitu kuat mampu menginspirasi para penontonnya agar selalu berani melawan segala rintangan. Mulan juga hadir dalam versi live-action pada 2020, dibintangi oleh Liu Yifei, Donnie Yen, dan Gong Li.

3. The Little Mermaid - "Part of Your World"

"Part of Your World" adalah salah satu soundtrack ikonik dari film animasi The Little Mermaid yang dibawakan oleh Jodi Benson. Dirilis pada 1989, film The Little Mermaid menceritakan tentang seorang putri duyung cantik bernama Ariel yang memiliki rasa ingin tahu lebih akan dunia di atas laut, hingga akhirnya ia jatuh cinta pada seorang manusia.

The Little Mermaid. Dok. Disney+ Hotstar

Film ini juga hadir dalam versi live-action yang dirilis pada 2023. Versi live-action menghadirkan aktris Halle Bailey sebagai pemeran utama, yang juga menyanyikan kembali lagu “Part of Your World” untuk film ini.

4. High School Musical - "We're All In This Together"

Lagu ikonik dari High School Musical ini menjadi lagu penutup yang menunjukkan kebersamaan para siswa East High School setelah pertandingan basket Wildcats pada season pertamanya. Lagu ini dibawakan oleh pemain dari film serialnya, yaitu Zac Efron, Vanessa Hudgens, Lucas Grabeel, dan Ashley Tisdale.

High School Musical tayang pada 2006, mengisahkan tentang kapten basket Troy Bolton (Zac Efron) saat ia bertemu murid baru bernama Gabriella Montez (Vanessa Hudgens), yang pandai dalam matematika dan sains. Keduanya mendapatkan kesempatan untuk bergabung menjadi pemeran utama di acara musikal sekolahnya, namun mereka harus melawan diva Sharpay Evans (Ashley Tisdale) dan saudara kembarnya, Ryan (Lucas Grabeel) yang berusaha untuk mengambil peran tersebut.

5. Hannah Montana: The Movie - "The Climb"

Hannah Montana: The Movie. Dok. Disney+ Hotstar

Dinyanyikan oleh Miley Cyrus dalam Hannah Montana: The Movie, "The Climb" menjadi salah satu lagu ikonik pada film tersebut. Tayang pada 2009, Hannah Montana: The Movie mengisahkan seorang gadis bernama Miley Stewart (Miley Cyrus) yang menjalani kehidupan ganda menjadi seorang gadis remaja pada umumnya dan juga penyanyi pop terkenal bernama Hannah Montana.

Ketika popularitasnya melonjak, kehidupan Miley sebagai remaja biasa pun menjadi terancam. Membuat sang ayah berusaha memberikan pelajaran dengan mengajaknya kembali ke rumah di kota Crowley Corners, Tennessee. Lagu "The Climb" ini pun menggambarkan bagaimana ia berani untuk mencari jati diri melalui berbagai tantangan.

