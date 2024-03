Dapat Bintang Hollywood Walk of Fame, Lenny Kravitz: Waktu Kecil Suka Mondar-Mandir di Jalan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Los Angeles - Musisi dan aktor Hollywood, Lenny Kravitz mendapat penghargaan anugerah bintang Hollywood Walk of Fame untuk kategori rekaman pada Selasa, 12 Maret 2024 waktu setempat. Ditemani sang putri Zoe Kravitz, penyanyi rock asal Amerika Serikat itu mengaku sangat terhormat atas penghargaan yang diberikan kepadanya.

"Saya tidak pernah memikirkannya. Seperti yang saya katakan, ketika saya kecil saya mondar-mandir di jalan ini. Memilikinya sekarang terasa begitu nyata dan saya sangat bersyukur," ujar dia dalam pidatonya di People's Choice Awards, Selasa 12 Maret 2024 di Hollywood, Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Hollywood Walk of Fame yang Diterima Lenny Kravitz

Hollywood Walk of Fame adalah bentuk penghargaan dari Kamar Dagang Hollywood terhadap mereka yang memiliki sumbangsih di industri hiburan. Penghargaan ini berbentuk plakat keramik bergambar bintang dengan nama tokoh. Nama mereka dipajang di sepanjang trotoar Hollywood Boulevard dan menjadi tempat ikonik di AS. Kravitz saat ini tengah bersiap untuk merilis album terbarunya, Electric Blue Light pada 24 Mei nanti. Itu adalah album Kravitz ke-12 nya, sejak 'Rise Vibration' dirilis pada 2018.

Sementara putri tunggalnya, Zoe, di kesempatan yang sama, mengatakan, bagaimana ia begitu bangga memiliki sosok ayah seperti Kravitz. "Menjadi putrimu merupakan petualangan besar dalam hidupku dan saya melihat dedikasimu yang luar biasa terhadap seni," ujar Zoe saat memberi pidato atas penghargaan yang didapat sang ayah. Ia datang didampingi tunangannya, Channing Tatum.

Kiprah Bermusik Lenny Kravitz

Kravitz merilis album pertamanya, Let Love Rule pada 1989. Albumnya itu terjual 500.000 eksemplar. Berbagai penghargaan pernah diraihnya, seperti: Grammy Awards untuk kategori lagu rock terbaik di single ' Are You Gonna Go My Way' (1994) dan vokal rock pria terbaik untuk 'Rock and Roll is Dead' (1996). Terbaru, ia masuk dalam nominasi Rock and Roll Hall of Fame tahun ini.

JIHAN RISTIYANTI | ENTERTAIMENT WEEKLY| PEOPLE

