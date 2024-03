Timothee Chalamet Pecahkan Rekor Box Office Ini Berkat Dune: Part Two dan Wonka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Amerika Serikat, Timothee Chalamet memecahkan rekor box office setelah dua filmnya melampaui total pendapatan domestik 200 juta dolar sejak Juli lalu. Dia menjadi aktor pertama setelah John Travolta yang memiliki dua film terlaris dalam delapan bulan sejak rekor tersebut dibuat 45 tahun lalu.



Dua Film Terlaris Timothee Chalamet dalam Kurun Waktu 8 Bulan

Dalam Dune: Part Two, Timothee Chalamet mengulangi perannya sebagai Paul Atreides, membawa film ini meraih kesuksesan besar di box office. Dalam waktu 17 hari penayangan, film tersebut berhasil menghasilkan luar biasa 494 juta dolar AS secara global. Prestasi ini tidak hanya membuat Dune: Part Two menjadi salah satu film terlaris tahun ini, tetapi juga memberikan Timothee Chalamet predikat sebagai bintang film dengan pendapatan kotor tertinggi dalam sejarah.

Sebelumnya, dalam Wonka, ia memerankan karakter utama dan berhasil membawa film ini meraih kesuksesan besar dengan pendapatan lebih dari 630 juta dolar AS di seluruh dunia. Dengan kedua film tersebut, Chalamet berhasil mengumpulkan lebih dari 1 miliar dolar AS, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk seorang aktor muda yang belum pernah membintangi film-film superhero populer.

Timothee Chalamet sebagai Willy Wonka dalam film Wonka. Foto: Instagram/@wonkamovie_jp

Kesuksesan Timothee Chalamet dalam industri perfilman tidak hanya terlihat dari pendapatan box office, tetapi juga dari pujian kritis yang diterima oleh kedua film tersebut. Baik Dune: Part Two maupun Wonka mendapat pujian atas kualitas cerita, penggambaran karakter, dan akting para pemainnya.



John Travolta Beri Selamat ke Timothee Chalamet yang Menyamai Rekornya Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

John Travolta menjadi aktor terakhir yang memiliki dua film terlaris dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, sebelum Timothee Chalamet. Rekor tersebut diraihnya 45 tahun yang lalu. John Travolta mencapai prestasi itu berkat penampilannya di film Saturday Night Fever dan Grease, yang dirilis dengan selang waktu delapan bulan antara tahun 1977 dan 1978.

Aktor 70 tahun itu mengucapkan selamat kepada Timothee Chalamet karena bergabung dengannya dalam berbagi rekor memiliki dua film terlaris dalam delapan bulan. “Selamat, Timothee! Sangat menyenangkan memiliki seseorang untuk berbagi rekor box office saya. Hormat kami, JT,” tulis Travolta di Instagram pada Rabu, 20 Maret 2024.

PUTRI ANI | PEOPLE | COLLIDER | SCREEN RANT

Pilihan Editor: Gaya Timothee Chalamet Hadiri Premiere Film Wonka di Jepang