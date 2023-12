Sinopsis Like Flowers in Sand, Drakor Baru yang Dibintangi Jang Dong Yoon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Meski sudah memasuki akhir tahun 2023, industri hiburan Korea Selatan tak pernah berhenti merilis berbagai serial drama Korea atau drakor terbarunya. Adapun salah satu drakor terbaru yang akan tayang pada akhir Desember ini adalah Like Flowers in Sand. Drama ini akan dibintangi oleh aktor ternama, Jang Dong Yoon.

Drama Korea yang satu ini dikenal juga dengan judul literal Flowers Bloom in the Sand. Ceritanya akan mengikuti kisah kehidupan dan komedi romantis manusia yang menyenangkan tentang seorang pegulat bernama Kim Baek Doo dan pemimpin gang tua Oh Doo Sik. Sayangnya, saat ini keduanya menjalani kehidupan yang sulit.

Digarap oleh sutradara Kim Jin Woo yang pernah membuat drama A Model Family, Like Flowers in Sand akan tayang di Netflix pada 20 Desember 2023. Adapun penulis skenario drama ini adalah Won Yoo Jung yang pernah menulis drama The Lies Within (2019).

Lantas, bagaimana alur cerita dan sinopsis Like Flowers in Sand? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Sinopsis Drama Like Flowers in Sand

Melansir dari laman Asian Wiki, drama Korea Like Flowers in Sand akan bercerita tentang seorang atlet gulat bernama Kim Baek Doo. Dia berpartisipasi dalam olahraga gulat tradisional Korea, ssireum, dan merupakan anggota tim ssireum untuk Kantor Wilayah Geosan.

Kim Baek Doo lahir sebagai putra bungsu dari keluarga ssireum yang bergengsi. Dulunya dia dikenal sebagai pegulat jenius seperti ssireum. Namun, suatu peristiwa membuatnya tidak lagi terampil dalam bergulat. Hal ini membuat Kim Baek Doo berpikir untuk pensiun dari olahraga yang dicintai oleh keluarganya ini.

Suatu hari, Kim Baek Doo bertemu teman masa kecilnya yang bernama Oh Yoo Kyung. Keduanya pernah tumbuh bersama di Kabupaten Geosan. Pertemuan tersebut ternyata menjadi titik balik dari kehidupan ssireum Kim Baek Doo. Dia kemudian mulai bekerja sebagai pemimpin tim manajemen untuk tim ssireum yang kini berada di ambang pembubaran.

Sementara itu, mereka memiliki orang-orang di sekitarnya yang akan membantu mewarnai perjuangan Kim Baek Doo dan Oh Yoo Kyung. Orang-orang tersebut adalah Min Hyun Wook yang tiba-tiba muncul di Kabupaten Geosan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat disana. Ada juga Joo Mi Ran yang merupakan pemilik kafe yang misterius.

Selain itu, ada pelatih baru bernama Kwak Jin Soo dari tim ssireum. Ada pula sahabat Kim Baek Doo yang bernama Joo Seok Hee dan bekerja sebagai seorang polisi.



Detail Tentang Like Flowers in Sand

- Judul: Like Flowers in Sand

- Judul lain: Flowers Bloom in the Sand, Moraeedo Kkochi Pinda, The Sand Flower, Flowers Even Bloom in the Sand

- Genre: Komedi, Romantis, Misteri, Remaja

- Tanggal rilis: 20 Desember 2023

- Jadwal tayang: Setiap Rabu dan Kamis

- Tempat tayang: ENA, Netflix

- Jumlah episode: 12 episode

- Durasi per episode: 60 menit

- Sutradara: Kim Jin Woo

- Penulis skenario: Won Yoo Jung

- Rating usia: Remaja di atas usia 15 tahun

- Bahasa: Korea

- Negara asal: Korea Selatan



Daftar Pemain Like Flowers in Sand

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Drama Like Flowers in Sand dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris papan atas dari Korea Selatan. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

- Jang Dong Yoon sebagai Kim Baek Doo

- Lee Joo Myoung sebagai Oh Yoo Kyung

- Yun Jong Seok sebagai Min Hyun Wook

- Lee Joo Seung sebagai Jo Seok Hee

- Kim Bo Ra sebagai Joo Mi Ran

- Lee Jae Joon sebagai Kwak Jin Soo

- Ahn Chang Hwan sebagai Lee Kyung Moon

- Jang Hee Jung sebagai Ahn Hyun Jin

- Choi Moo Sung sebagai Kim Tae Baek

- Jang Young Nam sebagai Ma Jin Sook

- Wwo Hyun sebagai Park Pil Doo

- Hwang Seok Jung sebagai Lim Hyun Ja

- Seo Jung Yeon sebagai Chu Mi Sook

- Kang Ji Yong sebagai Kim Baek Doo (muda)

- Park Kyu Bin

RADEN PUTRI| IMDB| MYDRAMALIST| ASIANWIKI

Pilihan Editor: Sinopsis Drakor Captivating the King yang Dibintangi Jo Jung Suk