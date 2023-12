Deretan Drama Korea yang akan Tayang pada Januari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang tahun baru, deretan drama Korea atau drakor berbagai genre sudah memiliki jadwal tayang pada Januari 2024. Berikut deretan drakor yang akan tayang pada Januari 2024.

1. Marry My Husband (1 Januari 2024)

Drama Korea Marry My Husband dijadwalkan tayang mulai 1 Januari 2024. Drama ini diperankan oleh Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon. Serial ini diproduksi berdasarkan web novel berjudul sama karya Sung So Jak.

2. Flower That Blooms at Night (12 Januari 2024)

Flower That Blooms at Night dijadwalkan tayang pada 12 Januari 2024. Dikutip dari Soompi, drama dengan genre aksi dan komedi ini digarap oleh sutradara Jang Tae yoo dan penulis naskah Lee Saem, Jung Myung In. Dibintangi oleh Lee Ha Nee, Lee Jong Won, Lee Ki Woo, dan Kim Sang Joong.

3. Captivating The King (21 Januari 2024)

Drakor ini dibintangi Jo Jong Suk sebagai tokoh utama bernama Lee In, Shin Sae Kyeong sebagai Kang Hee Soo atau Kang Mong Woo, Lee Shin Young sebagai Kim Myung Ha, Park Ye Yeong sebagai Dong Sang Gung, Yang Kyung Won sebagai Yoo Hyun Bo, dan Jo Sung Ha sebagai Kim Jong Bae.

Dikutip dari My Drama List, serial ini mengisahkan Pangeran Lee In. Kakak laki-lakinya Raja Lee Sun dan sangat peduli kepadanya. Raja Lee Sun memandang kesetiaan adiknya sebagai pengkhianatan dan mulai membencinya. Lee In menanggung rasa sakit emosional yang mendalam.

4. Love Song for Illusion (24 Januari 2024)

Drama Korea ini dibuat berdasarkan webtoon populer, Love Song for Illusion. Genre roman fantasi sejarah yang mengikuti kisah cinta dan obsesi seorang pria dengan dua kepribadian yang bertentangan dan wanita yang mencintainya.

Dikutip dari Soompi, drakor ini dibintangi Park Ji Hoon, Hong Ye Ji, Hwang Hee, dan Ji Woo. Park Ji Hoon akan memainkan peran ganda sebagai Putra Mahkota Sajo Hyun dan alter egon Ak Hee. Hong Ye Ji akan berperan sebagai Yeon Wol yang menjalani kehidupan penuh liku-liku.

5. Doctor Slump (27 Januari 2024)

Drakor Doctor Slump akan tayang pada 27 Januari 2024. Dikutip dari Soompi, drakor Doctor Slump mempertemukan Park Hyung Sik dan Park Shin Hye yang pernah bersama menjadi pemeran dalam drama Heirs pada 2013.

Doctor Slump disutradarai oleh Oh Hyun Jong. Ia bekerja sama dengan Baek Sun Woo penulis skrip drama What’s Wrong With Secretary Kim. Park Shin Hye dan Park Hyung Sik nantinya akan berakting dengan Yoon Bak, Jang Hye Jin, Hyun Bong Sik, Yoon Sang Hyun, Oh Dong Min, Park Won Ho, Kang Sang Joon, Jung Ji Soon.

