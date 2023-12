Mengenal Para Pemeran Maestra: Strings of Truth

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Maestra: Strings of Truth akan tayang pada 9 Desember 2023. Drama Korea atau drakor ini bercerita tentang tokoh utama perempuan bernama Cha Se Eum. Dulu, Eum pemain biola, tapi sekarang dia menjadi konduktor orkestra. Dia sangat bersemangat mengejar kariernya.

Dikutip dari My Drama List, sisi kehidupannya yang tidak diketahui orang lain adalah Cha Se Eum membawa rahasia. Cha Se Eum menyelidiki kasus tersebut dan mendekati kebenaran yang melingkupinya.

Pemeran Maestra: Strings of Truth

1. Lee Young Ae sebagai Cha Se Eum

Lee Young Ae dikenal karena perannya dalam Jewel in the Palace. Namanya melejit setelah memerankan ibu tunggal yang ingin balas dendam dalam film thriller kriminal Sympathy For Lady Vengeance. Dikutip dari My Drama List, Lee memulai debutnya sebagai model televisi pada 1991. Setelah tampil di iklan, ia mulai bermain dalam drama televisi dan film.

2. Lee Moo Saeng sebagai Yoo Jeong Jae

Lee Moo Saeng debut film See You After School pada 2006. Lee Moo Saeng membintangi drama itu sebagai Yoo Jung Jae, seorang taipan investasi misterius dan tertutup yang memiliki semua yang dia mau.

3. Kim Young Jae sebagai Kim Pil

Kim Young Jae memulai karier aktingnya sebagai aktor dengan tampil dalam film pendek dan peran kecil. Ia dikenal sebagai aktor pendukung dalam film dan televisi arus utama. Dia memainkan peran utama dalam film indie seperti One Step More to the Sea (2009), Link (2011) dan drama televisi, Love Is Over (2006), Don't Hesitate (2009) dan Three Sisters (2010). Dikutip dari Soompi, Kim Young Jae akan berperan sebagai suami Cha Se Eum yang penuh perhatian, Kim Pil, seorang komposer yang menjadi rekannya.

4. Hwang Boreum Byeol sebagai Lee Roo Na

Hwang Boreum Byeol naungan agensi Mystic Story. Dirinya menjadi pemenang kontes Miss Chunhyang 2019. Byeol memulai debut aktingnya dalamm serial web tahun 2020 berdasarkan webtoon The World of My 17 dan film pendek Departure, Sun. Hwang Boreum Byeol berperan sebagai Lee Roo Na, pemimpin konser orkestra termuda. Sebagai seseorang yang sudah lama mengagumi Cha Se Eum.

5. Park Ho San sebagai Jeon Sang Do (CEO Hangang Philharmonic)

Park Ho San memulai debutnya sebagai pemeran teater pada 1993. Sejak tahun 1997, dia telah terlibat sebagai pemeran termasuk Mystery from The Cube. Park juga mendapat antusias dari penonton atas perannya dalam film The King of Jokgu (2014). Pada 2014 juga Park mulai berakting dalam drama Wanted dan Defendant. Pada 2018, dia berhasil memenangkan Penghargaan Seni Baeksang ke-54 untuk Aktor Pendukung Terbaik di televisi.

6. Yang Jun Mo sebagai Ma Yo Seop

Pada 2021, Yang Jun Mo berperan sebagai Choi Yeon Shik dalam drama Korea Sisyphus: The Myth. Dia juga telah membintangi beberapa film, di antaranya A Killer Party (2021), Masquerade (2012), dan Soar Into The Sun (2012).

MUTIARA ROUDHATUL JANNAH | ANDIKA DWI

