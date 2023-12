12 Drama Korea yang Tayang Desember 2023, Ada Sweet Home Hingga My Happy Ending

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki akhir tahun, sejumlah drama Korea atau drakor dijadwalkan akan tayang perdana pada Desember 2023. Hal ini tentu akan menjadi kabar gembira bagi para pencinta serial drama dari Negeri Ginseng tersebut.

Drama Korea memang kerap menjadi tontonan yang digemari masyarakat karena menyajikan alur cerita beragam dengan berbagai genre yang segar untuk ditonton. Mulai dari komedi, romantis, drama, thriller, hingga sejarah. Tak hanya itu, drakor-drakor yang tayang Desember 2023 ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris papan atas. Di antaranya adalah Song Kang, Ji Chang Wook, Seo In Guk, Han So Hee, dan Jang Nara.

Lantas, apa saja drakor yang tayang Desember 2023? Melansir dari Soompi, simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

1. Sweet Home 2

Drakor yang tayang Desember 2023 pertama adalah Sweet Home 2. Diadaptasi dari Webtoon populer berjudul serupa, drama ini bercerita tentang seorang siswa menengah bernama Cha Hyun Su yang penyendiri. Dia pindah ke apartemen baru ketika monster mulai muncul dan membuat penghuni apartemen terjebak bersama-sama.

Pada musim kedua ini, Sweet Home akan fokus pada kehidupan para penyintas bertahan hidup setelah meninggalkan Green Home. Tayang di Netflix, Sweet Home telah merilis seluruh episodenya pada 1 Desember 2023.

2. My Man is Cupid

My Man is Cupid. Foto : Prime

My Man is Cupid bercerita tentang kisah seorang peri cinta laki-laki bernama Chun Sang Hyuk. Suatu hari, dia jatuh cinta pada manusia bernama Oh Baek Ryun setelah tertembak panahnya sendiri. Tayang di Prime Video mulai 1 Desember 2023, My Man is Cupid diperankan oleh Jang Dong Yoon dan Nana ‘After School’.

3. Welcome to Samdalri

Ji Chang Wook dan Shin Hye Sun menjadi pemeran utama dalam drama ini. Drakor yang satu ini bercerita tentang seorang pria bernama Cho Yong Pil yang berprofesi sebagai peramal cuaca. Dia kembali ke kampung halamannya, Samdalri, setelah kehilangan ibunya akibat ramalan cuaca yang salah.

Di sana, ia bertemu dengan teman masa kecilnya, Cho Sam-Dal (Shin Hae-Sun), yang kini menjadi fotografer terkenal. Hubungan romantis pun mulai berkembang di antara kisah kehidupan mereka yang penuh warna. Welcome to Samdalri tayang mulai 2 Desember 2023 di Netflix.

4. Overlap Knife, Knife

Overlap Knife, Knife adalah drama spesial KBS yang tayang untuk memperingati hari jadinya. Drama ini bercerita tentang dua orang yang berusaha melindungi orang yang mereka cintai dan berakhir melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Tayang pada 2 Desember, drama yang dibintangi Kim Dong Hwi dan Jo Ah Ram ini dapat disaksikan di platform streaming Viki.

5. Night Has Come

Drama ini mengisahkan tentang para siswa kelas 2 di SMA Yooil yang terlibat dalam permainan mafia kematian selama perjalanan wisata. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup sambil berusaha mengidentifikasi pembunuh misterius di antara mereka. Tayang di platform Viki, Night Has Come merilis episode perdananya pada 4 Desember 2023.

6. Soundtrack #2

Drama Korea Soundtrack #2. Dok. Disney+ Hotstar

Ini adalah drama romantis yang bercerita tentang dua orang mantan kekasih yang bertemu lagi secara kebetulan. Dibintangi oleh Geum Sae Rok, Noh Sang Hyun, dan Sohn Jeong Hyuk, drama yang tayang di Disney+ Hotstar ini akan merilis episode perdananya pada 6 Desember 2023. Soundtrack #2 ini merupakan lanjutan dari musim sebelumnya, Soundtrack #1, yang dibintangi oleh Han So Hee dan Park Hyun Sik.

7. Maestra: String of Truth

Film bergenre thriller ini dibintangi oleh Lee Young Ae sebagai pemeran utamanya. Dia berperan sebagai konduktor orkestra cerdas yang ingin mengungkap kebenaran tersembunyi dalam orkestranya sendiri. Ditayangkan oleh Disney+ Hotstar, drakor ini tayang mulai 9 Desember 2023.

8. Death's Game

Death's Game mengisahkan tentang Choi Yi Jae yang setelah mengalami kehidupan sulit, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, setelah kematiannya, dia justru dihadapkan pada Malaikat Kematian yang memberinya hukuman untuk mengalami 12 kali kematian dalam tubuh yang berbeda. Bagi Choi Yi-Jae, bertahan hidup menjadi satu-satunya cara untuk menghindari neraka. Death's Game tayang secara legal di Prime Video mulai 15 Desember 2023.

9. Like Flowers in Sand

Drama romantis ini bercerita tentang kisah anak muda yang berjuang untuk berkembang dalam olahraga gulat tradisional Korea, ssireum. Mengambil latar belakang Kota Geosan yang terkenal dengan ssireum, drakor ini akan mengikuti kisah dari Kim Baek Doo dan cinta pertamanya, Oh Yoo Kyung. Tayang di Netflix, drama ini merilis episode perdananya pada 20 Desember 2023.

10. Gyeongseong Creature

Park Seo Joon dan Han So Hee dalam poster Gyeongseong Creature. Dok. Netflix

Drama ini berlatar tahun 1945, di Gyeongseong (nama lama untuk Seoul), Korea Selatan. Gyeongseong Creature mengisahkan tentang Jang Tae Sang, seorang pria kaya yang terlibat dalam serangkaian kasus hilang yang misterius, bersama Yoon Chae Ok yang berprofesi sebagai seorang todugun yang terampil dalam menemukan orang yang hilang. Drama yang dibintangi oleh Park Seo Joon dan Han So Hee ini tayang pada 22 Desember 2023 di Netflix.

11. Between Him and Her

Diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa, Between Him and Her menggambarkan cerita tentang realitas hubungan yang menggambarkan emosi kebosanan dan kasih sayang pada pasangan yang telah menjalin asmara selama tujuh tahun. Diperankan oleh Donghae ‘Super Junior’ dan Lee Seol, drama ini tersedia secara legal di Viki dan tayang perdana pada 26 Desember 2023.

12. My Happy Ending

Drakor yang tayang Desember 2023 selanjutnya adalah My Happy Ending. Ini adalah drama thriller psikologis tentang seorang wanita yang harus menghadapi kebenaran mengejutkan setelah dikhianati oleh orang-orang yang dipercayainya. Dibintangi oleh Jang Nara dan Son Ho Jun, drama ini akan tayang mulai 30 Desember 2023 di platform streaming Viu.

