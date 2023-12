Choi Siwon Pemeran Chaebol dalam Death's Game, Ini Deretan Aktor yang pernah Berperan Konglomerat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Choi Siwon bermain dalam drama terbaru, Death's Game. Siwon memainkan peran chaebol atau konglomerat generasi ketiga bernama. Park Jin Tae. Death's Game menceritakan kisah pria yang mendapat lebih dari satu detik kesempatan hidup setelah menghadapi kematian. Park So Dam akan berperan sebagai Death, yang menghukum seorang pria bernama Choi Yi Jae (Seo In Guk) dengan 12 siklus hidup dan mati.

Karakter chaebol cenderung memikat, karena digambarkan sebagai penerima waris dari keluarga kaya atau konglomerat yang memiliki bisnis besar. Beberapa aktor pernah memerankan karakter chaebol. Siapa saja?

1. Lee Min Ho

Dikutip dari IMDb, Lee Min Ho aktor yang terkenal melalui perannya dalam Boys Over Flowers sebagai Goo Jun Pyo. Ia orang yang sombong, tapi kemudian berubah karena cinta. Dia juga memerankan chaebol dalam drama populer lainnya, The Heirs dan Legend of the Blue Sea.

2. Hyun Bin

Dikutip dari AsianWiki, Hyun Bin dikenal lewat karakternya sebagai Kim Joo Won dalam Secret Garden. Dia berperan sebagai chaebol yang angkuh, namun memiliki sisi hangat. Ia juga membintangi drama Hyde, Jekyll, Me dan Crash Landing on You dengan karakter chaebol.

3. Park Seo Joon

Park Seo Joon memerankan karakter chaebol dalam What's Wrong with Secretary Kim? Dia berperan sebagai Lee Young Joon, seorang CEO yang percaya diri dengan daya pikat yang kuat. Dia juga memainkan peran serupa dalam She Was Pretty.

4. Kim Soo Hyun

Dalam My Love from the Star, Kim Soo Hyun memerankan Do Min Joon sebagai chaebol. Penampilannya yang elegan berkelas menjadi sorotan utama dalam drama ini.

