Choi Siwon Jadi Chaebol yang Ambisius di Drama Death's Game

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Super Junior, Choi Siwon bermain di drama terbaru berjudul Death's Game. Siwon akan memainkan peran chaebol atau konglomerat generasi ketiga bernama. Park Jin Tae.

Berdasarkan webtoon dengan judul yang sama, Death's Game menceritakan kisah seorang pria yang mendapat lebih dari satu detik kesempatan hidup setelah menghadapi kematian. Park So Dam akan berperan sebagai Death, yang menghukum seorang pria bernama Choi Yi Jae (Seo In Guk) dengan 12 siklus hidup dan mati.

Karakter Choi Siwon di Death's Game

Park Jin Tae adalah anak kedua dari Tae Gang Group, sebuah perusahaan yang didirikan oleh kakeknya. Menjalani kehidupan yang dikelilingi oleh kekayaan, ia melambangkan gagasan bahwa “Uang dapat menyelesaikan segalanya."

Namun, meski menjalani kehidupan yang tampak mulus, dia terus-menerus bersaing dengan kakak laki-lakinya Park Tae Woo (Kim Ji Hoon) sejak lahir. Menyadari bahwa dia hanya bisa menang dalam hidup dengan mengalahkan saudaranya, Park Jin Tae memicu keinginan ambisius untuk mengambil alih Grup Tae Gang.

Choi Siwon dalam drama Death’s Game. Foto: Instagram/@tving.official

Dalam Foto-foto yang baru dirilis, terlihat gambaran sekilas tentang kehidupan sehari-hari Park Jin Tae, mengungkapkan tekadnya yang tak tergoyahkan untuk menjadi lebih baik dari saudaranya bahkan selama aktivitas rekreasi seperti latihan menembak. Terlepas dari sikap luarnya yang tenang, tatapannya yang dingin menimbulkan pertanyaan tentang apakah ia bisa menjadi penerus Grup Tae Gang dan pengaruh Choi Yi Jae dalam dinamika proses suksesi.

Death's Game Part 1 akan tayang perdana pada Jumat, 15 Desember 2023, sedangkan Part 2 akan dirilis pada Jumat, 5 Januari 2024. Death's Game dibintangi oleh para aktor ternama Korea Selatan, yaitu Seo In Guk, Park So Dam, Kim Ji Hoon, Choi Siwon, Sung Hoon, Kim Kang Hoon, Jang Seung Jo, Lee Jae Wook, Lee Do Hyun, Go Yoon Jung, Kim Jae Wook, dan Oh Jung Se.

SOOMPI | 10ASIA

