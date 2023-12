Harga Tiket dan Benefit Fan Meeting Park Hyung Sik di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Park Hyung Sik akan menggelar fan meeting bertajuk SIKcret Time di di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu, 27 Januari 2024. Harga tiket beserta benefit dari fan meeting Park Hyung Sik di Jakarta sudah diumumkan oleh pihak promotor, LIT Xperience.

Tiket fan meeting Park Hyung Sik akan mulai dijual pada Minggu, 10 Desember 2023 pukul 10.00 WIB melalui Tiket.com.

Harga Tiket Fan Meeting Park Hyung Sik

Promotor menyediakan 6 pilihan kategori untuk fan meeting Park Hyung Sik. Harga termurah adalah Rp 1,7 juta dan termahal Rp 3,3 juta. Harga tiket yang tercantum sudah termasuk pajak pemerintah 15 persen, tetapi belum termasuk pajak ticketing platform atau pajak berlaku lainnya. Berikut daftarnya:

Purple: Rp 3.300.000

Green: Rp 2.900.000

Pink: Rp 2.600.000

Blue: Rp 2.600.000

Yellow: Rp 2.200.000

Orange: Rp 1.700.000

Perlu diketahui, semua kategori akan mendapatkan nomor kursi. Masing-masing akun dapat membeli maksimal 3 tiket. Nomor kursi akan otomatis ditetapkan saat pembelian, penonton tidak dapat memilih kursi. Jika membeli lebih dari 1 tiket, nomor kursi bisa saja terpisah alias tidak bersebelahan.

Benefit Fan Meeting Park Hyung Sik

Untuk setiap kategori, promotor memberikan benefit atau keuntungan berbeda-beda. Total ada 9 benefit yang diberikan, termasuk fan sign, group photo, hingga hi-bye. Berikut daftarnya:

Purple: VIP Lane, Laminated Lanyard, Fan Sign Event (70 orang), Group Photo, Signed Polaroid (3 orang), Official Signed Goods (3 orang), Signed Poster (20 orang), Hi-Bye, dan Photocard Set.

Catatan: Jika sudah memenangkan Fan Sign Pass, maka tidak akan mendapatkan akses Group Photo.

Green: Fan Sign Event (30 orang), Group Photo (70 orang), Signed Polaroid (3 orang), Official Signed Goods (2 orang), Signed Poster (20 orang), Hi-Bye, dan Photocard Set.

Pink: Signed Polaroid (2 orang), Official Signed Goods (2 orang), Signed Poster (20 orang), Hi-Bye, dan Photocard Set.

Blue: Signed Polaroid (2 orang), Official Signed Goods (2 orang), Signed Poster (20 orang), Hi-Bye, dan Photocard Set.

Yellow: Official Signed Goods (1 orang), Signed Poster (10 orang), Hi-Bye, dan Photocard Set.

Orange: Signed Poster (10 orang), Hi-Bye, dan Photocard Set.

Para pemenang akan dipilih melalui sistem undian secara acak dari tiket yang dibeli di Tiket.com pada periode 10 Desember 2023 - 18 Januari 2024 pukul 18.00 WIB.

Tentang Park Hyung Sik

Park Hyung Sik memulai debutnya pada 2010 sebagai anggota boy band ZE:A. Park Hyung Sik mulai terjun ke dunia akting sejak 2010 dengan muncul sebagai kameo di drama Prosecutor Princess; Marry Me, Please; dan Gloria. Dilansir dari berbagai sumber, sudah ada puluhan judul drama yang dibintangi pria kelahiran 1991 tersebut, di antaranya adalah What Happens To My Family? (2014), The Heirs (2013), Real Men (2013), Nine: Nine Time Travels (2013), High Society (2015), Suits (2018), Soundtrack #1 (2022), Happiness (2021), Hwarang (2016), Our Blooming Youth (2023), hingga Strong Girl Nam-soon (2023).

