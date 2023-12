Jackson Wang Banjir Pujian Usai Ganti Biaya Akomodasi Fans karena Tunda Konser

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Solois eks GOT7, Jackson Wang menunda pemberhentian turnya di Beijing dan berencana menjadwal ulang tanggalnya. Jackson dan Team Wang menyediakan kompensasi transportasi penggemar, termasuk kereta api dan tiket pesawat.

Oleh karena kendala kesehatan, Jackson Wang menunda konser MAGIC MAN WORLD TOUR 2023 – 2024 yang awalnya dijadwalkan pada Sabtu, 2 Desember 2023 di Huaxi Live Wukesong, Beijing. Ia terpaksa menunda konser tersebut karena ingin mengutamakan kualitas pertunjukannya.

“Kami akan mengumumkan tanggal baru sesegera mungkin,” berikut isi keterangan yang dirilis di media sosial Jacksong Wang Global pada Selasa, 5 Desember 2023.

Jackson Wang Ganti Biaya Transportasi Fans yang Gagal Nonton Konsernya

Meski begitu, Jackson dan tim juga menawarkan kompensasi atas biaya perjalanan bagi para penggemar yang bepergian untuk menghadiri konser tersebut, sudah termasuk kereta api, tiket pesawat, dan lain-lain.

“Kepada penonton yang telah melakukan perjalanan ke Beijing dari tempat lain untuk menonton pertunjukan, kami akan mengganti kerugian yang timbul akibat penundaan pertunjukan. Harap berikan dokumentasi pengeluaran yang sesuai dengan nama pemegang tiket. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” tulis keterangan tersebut.

Kompensasi yang Diberikan Jackson Wang

Penonton yang ingin meminta kompensasi diharapkan menyertakan dokumen sebagai bukti. Jenis biaya yang berlaku untuk kompensasi adalah tiket pesawat, dan tiket kereta api (terbatas pada 1-3 Des 2023), akomodasi hotel di Beijing (terbatas pada 1-2 Des 2023). Kompensasi hanya terbatas pada tiket kereta api, tiket pesawat dan akomodasi hotel di Beijing, dan tidak termasuk biaya eksternal seperti makanan, hiburan dan tarif taksi.

Batasan kompensasi biaya termasuk tiket kereta api akan diberi kompensasi penuh. Tiket pesawat domestik tidak lebih dari 2000 rmb atau setara dengan Rp 4,3 juta per orang per perjalanan; tiket pesawat internasional tidak lebih dari 5000 rmb atau Rp 10,8 juta per orang per perjalanan. Akomodasi hotel di Beijing tidak lebih dari 800 rmb atau Rp 1,7 juta per orang per malam.

Jackson Wang Banjir Pujian

Netizen dibuat terkesan dengan kemurahan hati Jackson Wang. Tak jarang artis harus membatalkan pertunjukan karena alasan yang tidak dapat dihindari, tetapi sedikit sekali yang memberikan kompensasi atas biaya perjalanan yang dikeluarkan penggemar untuk menonton konser yang dibatalkan.

“Standar Jackson sangat tinggi! Beginilah betapa peduli dia terhadap para penggemarnya! Bagaimana aku tidak mencintainya,” tulis jwon***. “Ini pertama kalinya aku melihat perusahaan memberikan kompensasi bahkan untuk biaya perjalanan. Tuhan memberkati hatimu,” tulis cyjp***. “Jacksonnya baik sekali,” tulis zenn***. “Aku tidak tahu kalau yang lain, tapi aku tidak akan pernah mengambil uangku kembali. Dan aku dengan tulus mendoakan kesehatan bagi Jackson. Lekas sembuh, kami mencintaimu (dan) menunggu kabar baik tentangmu!” tulis _nai***. “Tidak ada artis lain seperti Jackson wang. Dia sangat luar biasa. Bahkan membayar biaya perjalanan,” tulis alon***.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | KOREABOO

