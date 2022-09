Jackson Wang Perdana Manggung di We The Fest 2022: Malam yang Panas dan Gila

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu, Jackson Wang sukses tampil di hari pertama We The Fest 2022 yang digelar pada Jumat, 23 September 2022. Jackson membawakan 10 lagu dari album terbarunya yang baru dirilis pada 9 September lalu bertajuk Magic Man.

Tampil sekitar pukul 23.15 WIB, Jackson mengawali penampilannya dengan membawakan tiga lagu secara berurutan, All The Way, Go Ghost, dan Just Like Magic. Barulah setelah itu Jackson menyapa langsung penggemarnya yang sudah lama menanti penampilannya.

"Ini adalah Magic Man. Ini adalah penampilan pertamaku di Jakarta, Indonesia sebagai artis solo," kata Jackson dengan suara penuh semangat sekaligus terengah-engah karena menari tanpa henti untuk ketiga lagu pertamanya itu. Sebagai informasi, Jackson sebelumnya sudah pernah menggelar konser di Indonesia bersama rekan-rekannya sebagai anggota grup K-pop, GOT7.

Sebelum melanjutkan penampilannya, Jackson sedikit menggoda penggemarnya. "Sangat panas di sini. Aku rasa alasannya karena kalian ada di sini," kata Jackson yang disambut sorakan meriah dari penggemarnya. "Malam ini kita akan bersenang-senang." Jackson kemudian berbicara menggunakan Bahasa Indonesia. "Aku cinta kamu," katanya. "Itu adalah satu-satunya kalimat yang saya tahu."

Lagu berikutnya yang dibawakan adalah Come Alive, Champagne Cool, dan Blue. Sebelum kembali lanjut bernyanyi, Jackson terkesan dengan besarnya antusias penonton selama ia tampil. Pria kelahiran 28 Maret 1994 di Hong Kong ini juga memastikan kondisi penonton yang sempat diguyur hujan saat sore hari dan masih semangat hingga malam hari. "Jakarta, oh my God. Apakah kalian baik-baik saja?," kata Jackson yang dibalas dengan teriakan penonton kalau mereka dalam keadaan baik.

Setelah menarik napas beberapa menit sambil berinteraksi dengan penonton, Jackson menyanyikan lagu Drive It Like You Stole It dan Dopamine. Jackson mengungkapkan bahwa pengalamannya datang ke Jakarta sangatlah menyenangkan dan bahkan ingin tinggal lebih lama untuk jalan-jalan.

"Aku berharap bisa lebih lama, keliling kota, mungkin bertemu kalian di jalan dan kalian membawaku ke tempat makanan yang enak," kata Jackson. Ia juga menyebut nama-nama penyanyi asal Indonesia yang merupakan temannya karena sama-sama bergabung di 88rising. "Aku punya teman dari Indonesia, Brian (Rich Brian), NIKI, Stephanie (Stephanie Poetri). Mereka teman yang sangat baik," katanya.

Jackson berterima kasih karena mendapat kesempatan untuk membawakan seluruh lagu dalam album barunya di Jakarta. Dua lagu terakhir dari album Magic Man yang dinyanyikan di panggung We The Fest 2022 adalah Cruel dan Blow.

Namun, ternyata Jackson sengaja telah menyiapkan kejutan dengan duet bersama Afgan yang sudah lebih dulu tampil di panggung yang sama beberapa jam sebelumnya. Jackson dan Afgan membawakan lagu kolaborasi mereka berjudul M.I.A. Terlalu bersemangat, Jackson sampai turun dari panggung dan hampir ingin masuk ke barisan para penonton. "Ini sangat gila, terima kasih semuanya. Aku cinta kamu," kata Jackson mengakhiri penampilannya di We The Fest 2022 hari pertama.

