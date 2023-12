5 Aktris Drakor yang Berperan Menjalin Hubungan dengan Makhluk Supranatural

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor bercerita tentang hubungan manusia dan makhluk supranatural biasanya memikat karena keunikan kisahnya. Ceritanya memiliki kekhasan tak sekadar romansa. Berikut aktris Korea yang berperan menjalin hubungan dengan makhluk supranatural.

1. Kim Yoo Jung, My Demon (2023)

Drakor My Demon tayang pada 24 November 2023. Drakor ini dibintangi Song Kang (Jung Gu Won), Kim Yoo Jung (Do Hee). Sinopsis drakor ini menceritakan Do Hee, suksesor dan calon pemimpin dari Future Group. Namun, karena wataknya yang arogan dan dingin, Do Hee tidak memiliki seseorang untuk dipercayai. Dia juga memiliki rasa kurang percaya tentang cinta.

Do Hee terlibat hubungan dengan iblis bernama Jung Gu Won. Do Hee menjalin kontrak pernikahan dengan Jung Gu Won. Jung Gu Won iblis yang hidupabadi membuat kesepakatan yang berbahaya, tapi mulanya terasa manis. Jung Gu Won terlibat hubungan dengan Do Hee dan secara tiba-tiba kehilangan kekuatannya.

2. Nana, My Man is Cupid (2023)

My Man is Cupid tayang pada 1 Desember 2023. Drakor ini mengisahkan tentang dewa asmara Cheon Sang Hyeok. My Man Is Cupid bergenre romantis, komedi dan fantasi. Drakor ini dibintangi Jang Dong Yoon dan Nana.

Dikutip dari Asian Wiki, drama My Man Is Cupid mengisahkan Cheon Sang Hyeok yang akan diperankan oleh Jang Dong Yoon. Pada 500 tahun silam sayapnya terbakar. Untuk mengembalikan sayapnya, ia mengalami 27 metamorfosis. Pada ke-28 kalinya, ia bertemu dengan Oh Baek Ryun yang diperankan oleh Nana.

Oh Baek Ryun dokter hewan. Dia punya riwayat romansa yang membingungkan. Setiap kali ada orang yang ingin menjalin hubungan romantis dengannya selalu ada pengalaman menakutkan. Oh Baek Ryun memutuskan untuk tidak berkencan hingga menantikan jodohnya tiba. Lantas, apakah Cheon Sang Hyeok datang di waktu yang tepat meski mereka berasal dari alam berbeda?

3. Won Ji An, Heartbeat (2023)

Heartbeat drakor fantasi yang mengangkat kisah Seon Woo Hyul (Taecyeon 2PM), sosok setengah manusia dan vampir. Ia bertemu dengan Joo In Hae (Won Ji An). Joo In Hae berperan sebagai perawat sekolah menengah paruh waktu dan pemilik baru wisma tempat peti mati Seon Woo Hyul, dikutip dari Cosmo.. Joo In Hae membangunkan Woo Hyul satu hari sebelum tanda 100 tahun. Akibatnya, Woo Hyul terjebak sebagai setengah manusia dan vampir.

4. Park Bo Young, Doom at Your Service (2021)

Drakor fantasi ini menceritakan wanita biasa, Tak Dong Kyung (Park Bo Young) yang menyerukan kehancuran atas dunia ketika tahu hanya memiliki 100 hari untuk hidup. Sebaliknya, ia bertemu Myul Mang (Seo In Guk), dewa kematian dan kehancuran misterius yang menawarinya kontrak berbahaya. Namun, mereka berakhir saling memiliki rasa cinta.

5. Jo Bo Ah, Tale of the Nine-Tailed (2020)

Dikutip dari Screen Rant, Tale of the Nine-Tailed mengisahkan Lee Yeon (Lee Dong Wook), siluman yang berhenti menjadi dewa gunung untuk cintanya. Ia juga telah menunggu berabad-abad dengan harapan melihat reinkarnasinya. Selama menunggu, ia bertemu Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) sedang mencari orang tuanya yang hilang setelah kecelakaan mobil ketika masih kecil. Yeon melihat, Ji Ah tampak mirip dengan kekasih pertamanya. Ji Ah mulai tertarik dengan Yeon.

