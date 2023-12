Sinopsis Drama Korea Night Has Come

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial drama Korea Selatan atau drakor terbaru, Night Has Come telah merilis poster yang menampilkan Kim Woo Seok sebagai pemeran dalam serial drama menegangkan itu. Drakor itu akan tayang pada 4 Desember 2023.

Dikutip dari Soompi, serial drama Night Has Come juga dibintangi oleh beberapa aktor terkenal Korea Selatan lainnya, seperti Lee Jae In, Kim Woo Seok, Choi Ye Bin, Cha Woo Min, Ahn Ji Ho, dan Jeong So Ri.

Kim Woo Seok berperan sebagai Kim Joon Hee. Meskipun, ia terlihat kuat dan tampak bisa mengendalikan ketenangan dalam berbagai situasi, tetapi mentalnya terguncang ketika mengetahui kematian beberapa teman kelasnya. Serial drama yang disutradarai oleh Im Dae Woong itu berjumlah 12 episode.

Sinopsis Night Has Come

Serial drama Korea Selatan Night Has Come serial drama remaja menegangkan yang bercerita tentang sekelompok siswa SMA yang dipaksa untuk memainkan permainan mafia. Dikutip dari My Drama List, Night Has Come misteri yang mengambil waktu ketika kelompok siswa SMA tiba-tiba dipaksa untuk memainkan permainan mematikan ala mafia dalam kehidupan asli. Serial drama tersebut nantinya akan memainkan elemen signifikan dari ketegangan psikologis antarsiswa ketika mereka sedang dalam situasi bertahan hidup.

Para siswa Yooil High School sedang pergi belajar di luar kelas, tetapi secara tiba-tiba mereka dipaksa untuk ikut dalam permainan yang mematikan dan dipaksa bertahan hidup. Masing-masing siswa terpaksa mengeluarkan kemampuan unik mereka agar bisa bertahan hidup.

Lee Yoon Seo memiliki kemampuan pengamatan dan berpikir yang bagus untuk membantunya kabur. Kim Jun Hee ketua kelas yang memiliki rasa keadilan dan tanggung jawab kuat, dan Oh Jung Won anak yang cerdas yang suka menyendiri. Oh Jung Won yang seorang penyendiri diharuskan untuk bekerja sama dengan siswa lain agar dapat bertahan hidup.

