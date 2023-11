Mengenal Destiny's Child, Grup Beyonce Sebelum Karier Penyanyi Solo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penayangan premier film Renaissance Beyonce menjadi ajang reuni Destiny's Child. Teman-teman Beyonce di Destiny's Child hadir ikut merayakan film ini. Kelly Rowland, Michelle Williams, LaTavia Roberson, dan LeToya Luckett semuanya hadir saat pemutaran perdana di Los Angeles, pada Minggu, 26 November 2023.

Profil Destiny's Child

Destiny's Child, grup penyanyi rap Amerika. Grup ini anggotanya Beyonce ,Kelly Rowland dan Michelle Williams. Dikutip dari Britannica, Destiny's Child sebelumnya bernam,a Girl's Tyme. Mereka berkumpul di Houston pada awal 1990-an. Grup ini mulanya terdiri atas enam anggota, Beyonce, Rowland, LaTavia Roberson, Tamar Davis, Nikki, Nina Taylor.

Pada 1992, setelah memikat minat produser musik Arne Frager di California, grup ini memulai debutnya di acara pencarian bakat televisi Star Search. Setelah kalah dalam kompetisi, ayah Beyonce, Matthew Knowles, turun tangan untuk mengelola grup. Ia mengeluarkan Davis dan saudara perempuan Taylor dan menambahkan LeToya Luckett.

Dengan nama Destiny, grup tersebut menandatangani kontrak rekaman dengan label Elektra, tapi dibatalkan sebelum album dirilis. Pada 1996 grup ini mengganti namanya lagi, kali ini menjadi Destiny's Child. Mereka mendapat kontrak rekaman di Columbia dan membuat album debut dengan nama yang sama.

Album ini menghasilkan single hit No, No, No Part 2 yang menduduki nomor tiga di Billboard Hot 100. Album lanjutan grup ini,The Writing's on the Wall (1999), meraih dua Grammy Awards dan terjual lebih dari 8 juta copy di Amerika Serikat. Bills, Bills, Bills mencapai nomor satu di Billboard Hot 100 menjadikannya single top pertama grup tersebut di Amerika Serikat.

Setelah The Writing's on the Wall rilis, Roberson dan Luckett keluar dari grup. Williams dan Farrah Franklin menggantikan mereka. Situasi kala itu kontroversial dan melibatkan tuntutan hukum terhadap Matthew Knowles. Ia dituduh melanggar kemitraan. Roberson dan Luckett juga menggugat Beyoncé dan Rowland. Meskipun kasus tersebut dibatalkan dan bisa diselesaikan. Lima bulan setelah mengambil perannya, Franklin juga meninggalkan grup.

Dengan formasi tiga orang yang diubah, Destiny's Child kembali. Pada 2001, grup merilis Survivor, album ketiga yang mencapai posisi nomor satu di tangga lagu Billboard 200. Tiga lagu dalam album tersebut Bootylicious, Independent Women Part I dan Survivor berhasil masuk ke dalam tiga single teratas di tangga lagu Billboard di Amerika Serikat. Ketiganya memenangkan Grammy Award 2002 untuk penampilan R&B terbaik oleh duo atau grup.

NOVITA ANDRIAN | MILA NOVITA

