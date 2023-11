5 Drama Korea Tentang Perempuan yang Menyamar jadi Pria

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea menjadi salah satu tontonan yang digemari masyarakat Indonesia. Sebab selain menampilkan bintang berbakat, juga menghadirkan cerita menarik. Salah satunya tentang tokoh perempuan yang menyamar menjadi pria. Apalagi jika dipadukan dengan kisah romantis.

Berikut drakor dengan cerita tokoh perempuan menyamar menjadi pria.

1. Our Blooming Youth (2023)

Our Blooming Youth merupakan drama Korea dengan genre sageuk atau kerajaan. Drama ini bercerita tentang Jae Yi yang diperankan oleh Jeon So Nee. Jae Yi merupakan seorang perempuan bangsawan penuh semangat. Ia berhasil mengatasi mandat yang sangat ketat dan membatasi terhadap wanita selama era Joseon.

Jae Yi berperan sebagai seorang detektif amatir, seorang pendekar pedang yang terampil, dan seorang pemanah serta ahli seni bela diri. Hal tersebut menjadikannya seperti laki-laki. Perubahan dalam keadaannya tersebut menyebabkan dia mencari perlindungan di istana kerajaan sebagai tentara dan kemudian sebagai kasim.

Namun, Jae Yi bukanlah gadis yang tak berada dalam kesulitan. Meski harus merahasiakan identitasnya, ia juga merupakan aset yang paling banyak akal bagi Putra Mahkota Lee Hwan yang dilakonkan Park Hyung Sik.

2. The King’s Affection (2021)

The King's Affection merupakan adaptasi dari manhwa dengan judul yang sama. Drama ini dibuat karena alur ceritanya yang mengasyikkan. Serial ini menarik perhatian mengingat temanya tentang keluarga, upaya untuk menyesuaikan diri, dan tetap bertahan meskipun ada banyak rintangan.

Drama Korea ini bercerita tentang tokoh perempuan bernama Dam Yi yang diperankan Park Eun Bin. Dam Yi sangat menjaga identitasnya. Sebagai seorang gadis muda, ia terpaksa menyamar dan mengambil identitas saudara kembarnya Lee Hwi, Putra Mahkota, karena kematiannya yang terlalu dini. Sang Ratu, yang telah melahirkan si kembar, terpaksa membuang putrinya demi putranya, yang merupakan pewaris takhta.

Ketika Putra Mahkota terbunuh, Ratu meminta Dam Yi untuk menyamar sebagai saudara kembarnya untuk menyelamatkan putrinya dan dirinya sendiri.

Karakter Dam Yi yang penuh tekad sebagai pangeran tidak memiliki emosi apapun saat cermat menjalani semua tugas istananya. Namun, segalanya berubah ketika dia bertemu cinta pertamanya dan sekarang menjadi guru Jung Ji Woon yang dibintangi Rowoon.

Meski tetap menyamar, dirinya mengalami emosi yang bergejolak saat dekat dengan pria yang dicintainya. Hal tersebut terus berjalan seiring intrik dan konspirasi istana yang direncanakan di sekitar Lee Hwi.

3. Love in The Moonlight (2016)

Dilansir dari Soompi, Love in The Moonlight bercerita tentang perempuan bernama Hong Ra On yang diperankan Kim Yoo Jung. Hong Ra On bekerja sambilan agen perjodohan. Namun, ketika utangnya yang sangat besar membuatnya dijual ke akademi kasim. Lalu, Hong Ra On mendapati dirinya berada di istana kerajaan.

Sebagai Kasim Hong, dirinya terus berada di hadapan Putra Mahkota Lee Young yang diperankan aktor Park Bo Gum. Lee Young juga memiliki pengawal bernama Kim Byung Yeon yang diperankan Kwak Dong Yeon.

Putra Mahkota tertarik pada Ra On. Dirinya tidak mengetahui bahwa Ra On merupakan seorang wanita. Saat Lee Young menemukan identitas asli Ra On, ada sudut ketiga dari bangsawan Kim Yoon Sung yang diperankan Jung Jinyoung. Dirinya juga memiliki perasaan suka terhadap Ra On.

4. Sungkyunkwan Scandal (2010)

Sungkyunkwan Scandal mengisahkan seorang tokoh utama perempuan bernama Kim Yoon Hee yang diperankan aktris Park Min Young. Kim Yoon He menyamar sebagai anak laki-laki untuk mendapatkan penghasilannya sebagai penyalin buku dan bahkan membantu bangsawan muda lulus ujian mereka di Universitas Sungkyunkwan yang didambakan. Wanita dilarang keras masuk universitas ini.

Ia kemudian mendaftar untuk belajar di sana dengan menyamar sebagai pria bernama Yoon Shik. Namun hal itu menjadi awal dari kesialannya dengan tiga pemuda yang diperankan Park Yoochun, Yoo Ah In, dan Song Joong Ki.

5. Coffee Prince (2007)

Drama Korea Coffee Prince menceritakan Go Eun Chan yang diperankan aktris Yoon Eun Hye. Go Eun Chan merupakan seorang wanita pengantar barang yang berjuang dan sering dikira laki-laki karena struktur fisiknya. Namun, ketika Han Gyul meminta Eun Chan untuk menyamar sebagai pasangannya agar tidak dijodohkan oleh neneknya, segalanya mulai berjalan sebaliknya.

Sedangkan, Han Gyul ditugaskan di kedai kopi Coffee Prince, dan untuk menarik pelanggan, ia memutuskan untuk mempekerjakan pria tampan. Eun Chan juga bekerja di sana dan menyamar menjadi pria. Tanpa mengetahui identitas asli Eun Chan, Han Gyul menyadari ia tertarik padanya dan mempertanyakan orientasi seksualnya. Hal tersebut membuat kekacauan terjadi ketika kebenaran terungkap.

