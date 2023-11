Sinopsis Drama Korea Between Him and Her yang Dibintangi Donghae dan Lee Seol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor terbaru untuk liburan Natal Between Him and Her tayang pada 26 Desember 2023. Dua artis yang menjadi tokoh utama dalam drama itu Donghae dan Lee Seol. Drakor ini ditulis Park Sang Min. Melalui Between Him and Her, Park Sang Min berusaha menggambarkan emosi kebosanan dan kasih sayang pasangan yang telah menjalin hubungan dalam waktu yang lama.

Sinopsis Between Him and Her

Dikutip dari Soompi, dalam video teaser menampilkan kisah cinta Jung Hyun Sung yang diperankan oleh Donghae Super Junior dan Han Sung Ok yang diperankan oleh Lee Seol. Saat memulai aktivitas pagi, Jung Hyun Sung dan Han Sung Ok saling bertukar percakapan. Pada hari itu tepat hari jadi hubungan mereka selama tujuh tahun.

Hyun Sung justru menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Dia mengundang teman-temannya untuk bermain dan menghabiskan waktu bersama di rumahnya. Ia tak mengisi waktu berduaan dengan Sung Ok saat hari jadi. Sikap Hyun Sung membuat Sung Ok sedih dan merasa tidak dihargai.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam drama yang diadaptasi dari webtoon populer, Between Him and Her ini, Donghae Super Junior memerankan tokoh utama pria yang ambisius. Lee Seol pemeran tokoh utama perempuan itu desainer perhiasan yang telah berkencan dengan Hyun Sung sejak masa sekolah. Drama Korea ini ini merilis episode pertama dalam suasana liburan Natal dan menjelang tahun baru. Between Him and Her ditayangkan dalam platform Viki.

Pilihan Editor: 5 Aktor Korea yang Pernah Memerankan Manusia Berkekuatan Super