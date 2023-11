5 Aktor Korea yang Pernah Memerankan Manusia Berkekuatan Super

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tema manusia berkekuatan super dalam drama Korea atau drakor selalu menggoda, karena karakter tokoh yang serba unik. Drakor yang menggunakan karakter manusia super akan memikat dengan sentuhan fantasi dan fiksi ilmiah. Siapa saja aktor Korea yang pernah memerankan manusia berkekuatan super?

1. Ryu Seung Ryong

Dikutip dari situs web The Movie Database, Ryu Seung Ryong lahir di Seocheon, pada 29 November 1970 di Seocheon. Dalam drakor Moving (2023), Ryu Seung Ryong berperan sebagai Jang Joo Woon ayahnya Jang Hee Soo yang diperankan oleh Go Yoon Jung. Jang Joo Woon karakter yang kuat fisiknya untuk bertarung. Ia memiliki kekuatan super, tubuhnya tidak bisa cedera, sekeras apa pun ia mengalami serangan atau kecelakaan.

2. Jo Bok Rae

Dikutip dari My Drama List, Jo Bok Rae lahir pada 18 Juli 1986. Aktor Korea Jo Bok Rae muncul sebagai kameo atau peran kecil sesaat dalam drama Moving. Ia muncul dalam episode 13 memerankan Park Chan Il yang diceritakan memiliki kekuatan super. Dalam eprisode drama Moving itu ia berkarakter bisa bergerak sangat kuat dan cepat.

3. Yoo Seung Ho

Ia lahir pada 17 Agustus 1993. Dikutip dari Soompi, Yoo Seung Ho berperan sebagai Dong Baek dalam Memorist (2020). Ia detektif berbakat dengan temperamen mudah berubah yang menangani kasus pembunuhan berantai. Bakat Yoo Seung Ho membaca ingatan orang selama penyelidikannya. Kekuatannya memungkinkan dia berempati terhadap para korban dengan merasakan penderitaan mereka. Itu memungkinkan dia mendapat wawasan lebih jauh untuk menyelesaikan kasusnya.

4. Taecyeon 2PM

Taecyeon lahir pada 27 Desember 1988. Ia membintangi The Game: Towards Zero (2020) sebagai Kim Tae Pyung. Ia berkemampuan meramalkan kematian seseorang hanya dengan mantap matanya. Taecyeon terlahir dengan bakat dapat melihat saat-saat terakhir sebelum seseorang meninggal. Ia juga mendapat penglihatan tentang kematiannya sendiri.

5. Jinyoung GOT7

Ia aktor kelahiran 22 September 1994. Jinyoung GOT7 membintangi He Is Psychometric (2019) sebagai Lee Ahn, memiliki kemampuan membaca rahasia seseorang atau suatu benda dengan sentuhan Namun, dia tak bisa menguasai kemampuannya dan dirinya sering bermasalah. Jinyoung mempelajari perannya untuk menggambarkan kemampuannya dengan tepat menggunakan cara alami dan realistis.

