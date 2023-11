Chae Jong Hyeop Bintangi Castaway Diva, Ini profil dan Berbagai Perannya di Drakor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Chae Jong Hyeop membintangi drama Korea atau drakor Castaway Diva yang tayang di Netflix. Ia menjadi lawan main Park Eun Bin.

Penikmat drakor pasti tidak asing dengan Chae Jong Hyeop, aktor kelahiran tahun 1993 yang telah memukau penonton sejak usia 23 tahun. Chae Jong Hyeop menunjukkan darah seni yang mengalir sejak lama, mengambil pendidikan di Seoul Arts College dengan fokus pada Fashion Model Art. Dalam 7 tahun berkarier, aktor di bawah naungan YNK Entertainment ini menerima banyak tawaran film dan series, menampilkan keberagaman dalam memilih peran.

Chae Jong Hyeop memperoleh popularitas di Indonesia sebagai salah satu aktor "newcomer" yang memikat penonton drakor. Dengan senyuman khas, postur tinggi, dan akting menjanjikan, ia berhasil menarik perhatian di tengah persaingan yang ketat.

Perjalanan karirnya dimulai dengan web drama pada 2016 dan mencapai puncaknya sebagai pemeran utama dalam drama Love All Play (2022), di mana ia memerankan Park Tae Joon, seorang pebulu tangkis profesional dengan kisah cinta yang menarik.

Chae Jong Hyeop juga memainkan peran penting dalam drama The Witch’s Diner, di mana karakternya, Lee Gil Young, bekerja di restoran yang menyajikan menu ajaib. Dalam Sisyphus: The Myth (2021), dia berperan sebagai Sun atau Choi Jae Sun, seorang pekerja restoran yang mengalami perjalanan waktu berbahaya. The Speed Going to You 493km (2022) menampilkan Chae Jong Hyeop sebagai Park Tae Joon, atlet bulu tangkis yang bermimpi tentang kehidupan yang nyaman setelah pensiun.

Dalam Hot Stove League, Chae Jong Hyeop memerankan seorang atlet dalam tim bisbol profesional bernama The Dreams. Dia juga berperan dalam Nevertheless sebagai Yang Do Hyeok, teman masa kecil yang menyimpan rasa cinta sejak lama. Drama Unlock My Boss menampilkan sisi lain Chae Jong Hyeop dalam genre sci-fi thriller, di mana dia berperan sebagai Park In Sung, karyawan yang terlibat dalam pencarian pembunuh seorang CEO yang rohnya terjebak di ponsel.

Dengan berbagai peran yang beragam, Chae Jong Hyeop terus mengukir jejaknya di dunia hiburan Korea, menjadikan namanya dikenal luas di kalangan penggemar drama Korea, termasuk di Indonesia.

