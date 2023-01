Penjelasan Lengkap Aktor Chae Jong Hyeop Dibebastugaskan dari Wajib Militer

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Chae Jong Hyeop secara terbuka mengungkapkan alasannya dibebastugaskan dari wajib militer. Di tengah ramainya kasus calo wamil dan menjelang usia 30 tahun, Chae Jong Hyeop menjelaskan kalau dirinya telah didiagnosis menderita epilepsi sehingga masuk dalam golongan bebas wamil.

Dia disetujui untuk memenuhi tugas militernya sebagai Agen Layanan Tenaga Kerja Masa Perang. Ini sesuai dengan kelas 5 dalam pemeriksaan fisik Administrasi Tenaga Kerja Militer, di mana kelas 1-3 memenuhi syarat untuk dinas aktif. Chae Jong Hyeop menyatakan bahwa ia pertama kali mengalami gejala epilepsi saat belajar di luar negeri dan secara resmi didiagnosis pada 2018.

Chae Jong Hyeop Berkali-kali Pingsan dengan Mulut Berbusa

Menurut Chae Jong Hyeop, dia pertama kali pingsan saat belajar di Afrika Selatan ketika berusia 20 tahun, lalu kembali ke Korea dan didiagnosis menderita epilepsi. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan fisik pertama, ia dinilai sebagai pekerja pelengkap kelas 4 (pekerja layanan sosial), dan dalam pemeriksaan ulang pada 2018, ia dinilai sebagai pekerja akhir kelas 5 masa perang.

“Ada beberapa kali ketika saya pingsan dengan mulut berbusa. Ketika saya mendapatkan pemeriksaan fisik (untuk mendaftar wamil), saya menerima kelas 4 (artinya dia tidak layak untuk tugas aktif), tetapi jika Anda tidak mendaftar dalam waktu empat tahun, Anda harus mengikuti tes lagi. Militer adalah topik sensitif. Itu sebabnya saya juga ingin sembuh total tetapi tanggal pemeriksaan ulang saya telah diputuskan sehingga saya mendapatkan electroencephalography (EEG) dan mereka mengatakan saya menderita epilepsi. Saya masih minum obat sekarang," kata Chae Jong Hyeop kepada Star News yang dipublikasikan pada Rabu, 18 Januari 2023.

Chae Jong Hyeop Merasa Seperti di Penjara

Chae Jong Hyeop kemudian menceritakan proses pemeriksaan yang dijalaninya sebelum didiagnosis mengidap epilepsi. Ia ditempatkan di sebuah ruangan selama 3 hari 2 malam dan kepalanya dipasangkan alat.

"Seperti penjara, Anda dibatasi hanya pergi ke kamar mandi di tempat dengan CCTV. Itu adalah fasilitas medis pemeriksaan otak di mana Anda hanya bisa tidur dan menonton TV. Saya tidak bisa mendapatkan gelombang otak hanya dengan tinggal selama 2 malam dan 3 hari," katanya.

Chae Jong Hyeop mengatakan kalau ia pernah pingsan di lokasi syuting karena penyakitnya itu. "Jadi suatu hari saya pulang dan duduk di sofa, dan ketika saya membuka mata, meja sudah terbalik dan ada kalanya saya jatuh saat syuting," katanya.

Chae Jong Hyeop Tidak Ingin Membahayakan Orang Lain

Chae Jong Hyeop mengaku sebenarnya ia ingin menjalani wajib militer. Orang tuanya juga sempat mendukungnya untuk menjalankan kewajibannya sebagai pria Korea Selatan. Namun, Chae Jong Hyeop harus menyadari kondisinya yang tidak memungkinkan untuk menjadi tentara aktif.

“Jika Anda jatuh sambil memegang granat atau sambil memegang granat, Anda dapat menyebabkan kerusakan pada orang lain, jadi saya diminta untuk pulih dan kembali," katanya.

Chae Jong Hyeop masih mengkonsumsi obat setiap hari hingga saat ini. “Saya minum obat setiap pagi dan minum obat setiap kali saya merasakan gejala. Ketika saya bertanya kepada dokter, delapan orang akan sembuh total, dan dua orang mengatakan kemungkinan besar. Ciri-ciri orang dengan kemungkinan kambuh adalah mereka yang merasakan gejalanya lebih dulu. Tapi saya cenderung merasakan gejalanya terlebih dahulu, jadi saya tetap minum obat," katanya.

Drama Chae Jong Hyeop

Chae Jong Hyeop memulai kariernya dengan membintangi serial Webtoon Hero - Tundra Show Season 2 (2016). Namanya semakin dikenal setelah perannya di Hot Stove League (2019), Sisyphus: The Myth (2021), dan The Witch's Diner (2021).

Di kalangan pencinta drama Korea di Indonesia, Chae Jong Hyeop kerap disapa sebagai Mas Kentang berkat penampilannya di drama Nevertheless (2021). Ia beradu akting dengan Han So Hee dan Song Kang.

Tahun lalu, Chae Jong Hyeop membintangi The Speed Going to You 493km dan memenangkan Aktor Pendatang Baru Terbaik di KBS Drama Awards 2022. Drama terbaru yang dibintanginya adalah Unlock the Boss, episode terakhir tayang pada Kamis, 12 Januari 2023.

