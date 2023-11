Istri Lee Sun Kyun, Jeon Hye Jin Mempertimbangkan Tawaran Drama Baru dengan Yoo Seung Ho

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jeon Hyo Jin akan kembali membintangi sebuah drama baru. Aktris berusia 47 tahun itu dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk proyek berikutnya berjudul I Am Home.

HODU Entertainment, agensi yang menaungi Jeon Hye Jin, memberikan pernyataan khusus terkait kabar tersebut, pada Selasa, 21 November 2023. "Jeon Hye Jin telah menerima tawaran untuk drama baru I Am Home. dan secara positif sedang mempertimbangkannya," kata agensi itu.

Drama I Am Home

Drama I Am Home diadaptasi dari drama Jepang berjudul Home Drama! Drama ini akan disutradarai oleh Ra Ha Na, yang juga menyutradarai Green Mothers Club dan Human Luwak. Sementara aktor lainnya yang dikabarkan juga dalam pembicaraan berperan dalam drama ini adalah Yoo Seung Ho.

Ceritanya tentang bagaimana orang-orang menjadi sebuah keluarga tidak terikat oleh darah tetapi melalui pengalaman bersama. Narasinya terungkap ketika sekelompok individu, yang masing-masing kehilangan keluarga mereka karena kecelakaan di tempat liburan, berkumpul untuk hidup bersama dengan rasa sakit yang sama.

Perjalanan karier Jeon Hye Jin

Jeon Hye Jin memulai debutnya pada tahun 1998 lewat film Killing Story. Mantan kontestan Miss Korea itu awalnya tidak serius berkarier di bidang akting. Namun dia mulai menjajaki dunia teater sejak bertemu sutradara Yi Sang Woo.

Debut layar televisinya dimulai pada tahun 2002, lewat drama Ruler of Your Own World. Setelah itu dia berperan dalam drama I'm Sorry, I Love You. Beragam karakter yang diperankan antara lain sebagai kepala Badan Intelijen Nasional dalam The Stranger tahun 2017.

Dia memerankan selir raja dalam The Throne tahun 2019. Masih di tahun yang sama dia memerankan karakter pemimpin operasi penyelematan dalam film Ashfall, dan direktur perusahaan IT dalam drama Search: WWW. Di tahun 2023 ini dia memerankan karakter ibu tunggal dalam drama Not Others.

Kasus narkoba Lee Sun Kyun

Rencana Jeon Hye Jin terlibat dalam drama baru ini muncul di saat suaminya, Lee Sun Kyun, sedang menghadapi kasus dugaan penyalahguaan narkoba. Pemeriksaan terhadap aktor Parasite itu saat ini masih berjalan.

Terakhir, Badan Kepolisian Metropolitan Incheon meminta Badan Forensik Nasional melakukan pemeriksaan narkoba melalui bulu kaki Lee Sun Kyun. Namun hasilnya tidak meyakinkan dan alasannya pun tidak diungkapkan dengan jelas. Polisi masih mempertimbangkan untuk mengambil bulu kakinya dan melakukan tes ulang. Tes ini kesempatan terakhir untuk mendapatkan bukti yang memberatkan aktris itu atas penggunaan narkoba.

SOOMPI | ALLKPOP

