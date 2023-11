Profil Morgan Wallen, Penerima Penghargaan Terbanyak di Billboard Music Awards 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi Amerika Serikat Morgan Wallen tercatat paling banyak menerima penghargaan di Billboard Music Awards (BBMA) 2023. Ia menerima 11 piala dari 17 nominasi. Pada 2024, Morgan Wallen akan tur konser yang dimulai pada 4 April hingga 8 Agustus. Ia akan pentas di Indianapolis, Nashville, Denver, Allegiant Stadium di Las Vegas.

Dikutip dari Biography, Morgan Wallen penyanyi yang dikenal dengan lagu-lagu hit, yaitu You Proof, Last Night dan Whiskey Glasses. Dia terkenal dengan penampilannya pada musim keenam kompetisi menyanyi NBC The Voice pada 2014. Albumnya tahun 2023, One Thing at a Time naik ke peringkat puncak di tangga lagu Billboard 200 dan Top Country Albums.

Profil Morgan Wallen

Baca Juga: Impian Jaz Ingin Gelar Konser Tunggal Setelah 10 Tahun Berkarya di Indonesia

Baca Juga: Daftar Pemenang 70 Kategori Billboard Music Awards 2023

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Morgan Cole Wallen lahir di Sneedville, Tennessee, pada 13 Mei 1993. Pada usia 3 tahun, Wallen mulai bernyanyi di Gereja Southern Baptist setempat. Dia mulai belajar bermain biola pada usia 5 tahun. Dia juga bermain dan berlatih piano saat dewasa. Ayahnya adalah penggemar musik dan menyukai Lynyrd Skynyrd, Fleetwood Mac, dan Eagles.

Mulanya Wallen menekuni aktivitas sebagai pemain bisbol. Ia bermain untuk Gibbs High School di Knoxville. Namun, karena cedera sikunya yang membutuhkan operasi. Pada 2014, Wallen tak lanjut bertanding. Ia berangkat ke Los Angeles mengikuti audisi untuk musim keenam The Voice.

Wallen berhasil melewati babak pertama dan kedua membawakan lagu Avicii berjudul Hey Brother dan Story of My Life One Direction. Namun, Wallen tersingkir dalam babak playoff kompetisi.

Pilihan Editor: Daftar Pemenang 70 Kategori Billboard Music Awards 2023