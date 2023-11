5 Drakor dengan Tokoh Berkekuatan Super

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor banyak variasi cerita dan segala keunikannya, salah satunya tentang manusia berkekuatan super. Drakor yang menghadirkan tokoh karakter berkekuatan super menawarkan keunikan cerita aksi yang tak hanya menegangkan, tapi mengundang kekaguman dari tampilan visualnya.

Drakor Manusia Berkekuatan Super

1. Moving (2023)

Moving drama Korea tentang kumpulan manusia yang berkekuatan super. Moving bercerita tentang seorang siswa SMA bernama Kim Bong Seok yang memiliki kemampuan super bisa terbang dan melayang. Tapi, dia belum bisa mengendalikan kekuatannya sehingga tubuhnya harus diberi barang berat agar tidak melayang. Bong Seok hanya salah satu dari generasi yang berkekuatan super. Ternyata, di lingkungan sekolahnya, ada juga siswa lainnya yang memiliki kekuatan super.

2. Strong Girl Namsoon (2023)

Karakter Kang Nam Soon diceritakan memiliki kekuatan super, dikutip dari My Drama List. Saat kecil ia hilang di Mongolia. Setelah menjadi dewasa dia datang ke Gangnam, Seoul, Korea Selatan untuk mencari orang tuanya. Dia bertemu dengan ibunya Hwang Geum Joo.

Sebagai ibu Hwang Geum Joo juga berusaha mencari putrinya dan ia berusaha menjalani kehidupan yang sewajarnya. Ia memiliki sifat terobsesi untuk melakukan perbuatan baik. Gil Joong Gan adalah ibu Hwang Geum Joo dan nenek dari Kang Nam Soon. Nenek dan ibunya juga terlahir sebagai manusia yang memiliki kekuatan super seperti Kang Nam Soon.

3. Vigilante (2023)

Drama Vigilante bercerita tentang Kim Ji Yong yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk. Saat kecil ia melihat ibunya dipukul hingga tewas oleh preman tanpa alasan di jalan. Preman tersebut hanya diberi hukuman ringan. Kim Ji Yong yang sudah bertumbuh besar masih menyimpan dendam atas kematian ibunya. Ia mengambil tindakan menghajar penjahat yang sudah bebas dari penjara itu.

Sejak saat itu, Kim Ji Yong mulai menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda. Dia mahasiswa teladan di perguruan tinggi kepolisian. Pada akhir pekan dia berubah menjadi orang yang main hakim sendiri menghajar secara brutal para pelaku kriminal yang menerima hukuman ringan.

Drakor ini bukan kekuatan super tema utamanya. Tapi, ada satu tokoh yang memiliki kekuatan super, yakni Jo Heon yang diperankan oleh Yoo Ji Tae. Jo Heon pimpinan dari Unit Investigasi Metropolitan. Jo Heon juga dijuluki sebagai detektif monster, karena kekuatan fisiknya yang menakutkan. Dalam salah satu episode ia mengangkat mobil di parkiran. Ia juga bertarung dengan komplotan orang tanpa kewalahan sama sekali.

4. Bulgasal: Immortal Souls (2021)

Sejak kelahirannya, seorang pria bernama Dan Hwal (Lee Jin Uk) telah dikutuk untuk hidup abadi. Di tengah perjalanan misinya untuk mengambil kembali jiwanya dan berupaya mengakhiri dendam yang telah membara selama ratusan tahun, ia bertemu perempuan yang juga mengarungi hidup melalui beberapa kali reinkarnasi. Kehadiran para karakter lain dengan rahasia mereka masing-masing membuat elemen fantasi dalam serial ini begitu kuat, didukung oleh tampilan visual.

5. Strong Woman Do Bong Soon (2017)

Strong Woman Do Bong Soon mengisahkan tentang seorang wanita bernama Do Bong Soon yang diperankan oleh Park Bo Young. Ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa layaknya manusia super. Ketika Ahn Min Hyuk, CEO ainsoft, sebuah perusahaan game menyaksikan kekuatannya, dia mempekerjakannya sebagai pengawal pribadinya.

