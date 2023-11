Profil Dakota Johnson Pemeran Film Madame Web

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Madame Web film terbaru sekuel Spider-Man. Dikutip dari IMDb, film Madame Web dijadwalkan rilis pada 14 Februari 2024. Dakota Johnson akan membintangi film itu. .

Mengenal Dakota Johnson

Dakota Johnson lahir di Texas, pada 4 Oktober 1989. Dikutip dari Britannica, ayahnya Dakota Johnson aktor Don Johnson. Ibunya, Melanie Griffith, seorang aktris nominasi Academy Award. Tippi Hedren, nenek dari ibu membintangi beberapa film Alfred Hitchcock.

Pengaruh keluarga membuat Dakota Johnson terbiasa dengan dunia film. Sejak kecil, ia sering mengunjungi lokasi syuting orang tuanya. Dakota Johnson memulai debut aktris menjadi pemeran film di film Crazy in Alabama pada 1999. Setelah lulus dari sekolah menengah, Dakota Johnson mendapat peran di film David Fincher berjudul The Social Network (2010) dan 21 Jump Street (2012).

Dikutip dari Biography, Dakota Johnson mencapai puncak karier dalam film ketika memerankan Anastasia 'Ana' Steele di Fifty Shades of Grey (2015). Dia kembali memerankan Ana dalam sekuel film Fifty Shades Darker dan Fifty Shades Freed pada 2017 dan 2018. Beberapa film lainnya yang dibintangi dia dalam kurun itu, Black Mass (2015), A Bigger Splash (2015), How to Be Single (2016), Suspiria (2018), sampai Bad Times at the El Royale (2018).

Dikutip dari IMDb, Dakota telah membintangi 39 film. Berbagai film yang telah dibintangii itu, ia pernah menerima 11 penghargaan dan 17 nominasi bergengsi.

