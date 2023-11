Drakor Gyeongseong Creature, Siapa Saja Pemeran Utamanya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Gyeongseong Creature season pertama akan tayang pada 22 Desember 2023. Ditulis Kang Eun-Kyung, Gyeongseong Creature dimulai adegan yang berlatar belakang pada musim semi 1945. Pemeran utamanya Park Seo Joon dan Han So Hee terlihat dalam cuplikan memegang senjata sedang berlari menyelamatkan diri.

Dikutip dari New Musical Express, drama Korea ini dibintangi pemeran masyhur dari drama Korea, yaitu Park Seo Joon, Han So Hee, Wi Ha Hun, Claudia Kim. Drama ini akan berkisah mengenai penduduk kota menghadapi makhluk jahat yang lahir dari keserakahan manusia.

Pemeran Gyeongseong Creature

1. Park Seo Joon

Park Seo Joon terkenal karena peran utamanya di Itaewon Class (2020) dan What's Wrong with Secretary Kim (2018). Park Seo Joon lahir di Seoul pada 16 Desember 1988. Debutnya dalam video musik I Remember dari lagu karya Bang Yong Guk pada 2011.

Park Seo Joon memasuki dunia akting dengan berbagai peran dalam serial Dream High 2 (2012), Pots of Gold (2013), A Witch's Love (2014), dan She Was Pretty (2015). Pada 2017, karier Park Seo Joon melejit dalam drama Fight for My Way. Pada tahun yang sama, ia juga memainkan peran utama dalam film Midnight Runners dan meraih penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di Grand Bell Awards dan Korean Association of Film Critics Awards.

Park Seo Joon pernah berperan dalam berbagai film dan serial, termasuk The Divine Fury (2019), Parasite (2019), dan Itaewon Class (2020). Berkat perannya dalam Itaewon Class, ia masuk sebagai Aktor Terbaik Televisi di Baeksang Arts Awards ke-56. Terbaru, Park Seo-Joon juga tampil di film Hoolywood, The Marvels (2023)

2. Han So Hee

Han So Hee ini lahir di Ulsan pada 18 November 1994. Han So Hee pertama kali memasuki industri hiburan dalam video musik Tell Me What To Do karya SHINee pada 2016. Ia memulai debut akting dalam Reunited Worlds pada 2017. Ia mendapat peran utama pertamanya di Money Flower pada 2017.

Pada 2018, Han So Hee memainkan peran utama dalam 100 Days My Prince. Ia terus melangkah ke proyek-proyek berikutnya, seperti After The Rain (2019) dan Abyss (2019). Pada 2020, Han Soo Hee membintangi drama The World of the Married. Pada 2021, ia muncul dalam serial Nevertheless dan My Name.

3. Wi Ha Joon

Wi Ha Joon dikenal karena perannya dalam serial Squid Game dan Little Women. Wi Ha Joon lahir pada 5 Agustus 1991. Dikutip dari IMDb, ia pernah masuk beberapa nominasi, antara lain Best New Actor Chunsa Film Art Awards, Blue Dragon Awards dan Grand Bell Awards pada 2019 dalam film Gonjiam: Haunted Asylum.

Wi Ha Joon juga masuk ke dalam nominasi Best New Actor dari Baek Sang Art Awards dalam film Romance is a Bonus Book pada 2019. Serial Squid Games yang membuat dia terkenal masuk nominasi Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series pada 2022.

4. Claudia Kim

Claudia Kim lahir pada 25 Januari 1985. Dirinya merupakan aktris dan model yang tampil dalam beberapa serial, yaitu Queen of the Game (2006-2007) dan Marco Polo (2014-2016). Claudia Kim juga tampil dalam beberapa film Hollywood seperti Avengers: Age of Ultron (2015), The Dark Tower (2017), dan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018).

