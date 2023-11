Sinopsis Gyeongseong Creature, Drakor yang Dibintangi Han So Hee

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Gyeongseong Creature season pertama akan tayang pada 22 Desember 2023. Ditulis Kang Eun-Kyung, Gyeongseong Creature dimulai adegan yang berlatar belakang pada musim semi 1945.

Pemeran utamanya Park Seo Joon dan Han So Hee terlihat memegang senjata dan saling berlarian dalam cuplikan. Keduanya berusaha menyelamatkan diri dari suasana yang mencekam sambil berpegangan tangan.

Sinopsis Gyeongseong Creature

Dikutip dari Netflix, drama ini menyuguhkan suasana musim semi di Gyeongseong pada 1945. Gyeongseong Creature dibintangi Park Seo Joon yang memerankan Jang Tae Sang dan Han So Hee sebagai Yoon Chae-Ok. Dikutip dari AsianWiki, Jang Tae Sang pimpinan pasar dagang Golden Jade House sekaligus orang terkaya di Gyeongseong.

Tae Sang dikenal suka mementingkan uang daripada keadilan. Ia juga sumber informasi terpercaya di sekitar Bukchon di Gyeongseong. Tae Sang mampu bereaksi cepat terhadap situasi, wawasannya tajam dan mudah bergaul.

Tae Sang bertemu dengan Yun Chae Ok dalam penyelidikan orang-orang yang hilang. Yun Chae Ok seorang todugun atau pemburu hadiah dengan keahlian menemukan orang hilang. Yun Chae-Ok sejak kecil sudah terbiasa melakukan perjalanan sulit ketika menjelajahi Manchuria dan Shanghai. Bersama ayahnya, Yun Chae Ok terlatih menembakkan senjata, pisau, dan mengutak-atik mesin.

Keduanya memulai perjalanan untuk menemukan orang hilang. Namun mencari mengungkap kasus itu tidak mudah. Mereka harus mengikuti serangkaian kasus orang hilang yang misterius dan berhadapan dengan makhluk mengerikan. Makhluk yang terlahir dari serakahnya manusia pada era itu dan membuat orang lain menanggung akibatnya.

Drama ini diperkuat dengan aktor pendukung lainnya, yakni Soo-Hyun. Ia berperan sebagai Maeda, istri pejabat yang berkuasa di Gyeongseong ketika masa kolonial. Ada pula Kim Hae Sook sebagai Nawol Daek, Jo Han Chul sebagai Yoon Joong-Won, dan Wi Ha Joon sebagai Kwon Joon Taek

KHUMAR MAHENDRA| INTAN SETIAWANTY

Pilihan Editor: Netflix Rilis Teaser Gyeongseong Creature, Dibintangi Park Seo Joon dan Han So Hee, Tayang 22 Desember