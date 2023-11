Profil Lay EXO yang akan Bertemu Penggemarnya di Jakarta pada Desember 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lay Zhang atau Lay EXO berkunjung ke Jakarta untuk acara jumpa penggemar pada Desember 2023. Dikutip dari Instagram @layzhang, fan meeting tersebut bisa diikuti secara gratis dengan mendaftarkan diri melalui formulir dalam link yang tertera di situ. Pendaftaran dibuka sampai 27 November 2023 pukul 09.00 WIB. Setelah mendaftar, penggemar terpilih akan mendapat kiriman e-mail dalam waktu 48 jam untuk mengonfirmasi kehadiran mengikuti fan meeting Lay EXO.

Mengenal Lay Zhang

Nama lengkapnya Zhang Yi Xing, lahir pada 7 Oktober 1991. Ia penyanyi, rapper, penulis lagu, produser rekaman, sutradara, penari, dan aktor asal Cina.Sejak kecil, ia sudah menjalani aktivitas sehari-hari yang dekat dengan musik. Ia sering mendengarkan musik bersama kakek dan neneknya.

Pada 2005, Lay Zhang mengikuti kompetisi dalam program televisi, Star Academy. Ia berada di peringkat ketiga dalam kompetisi tersebut juara ketiga. Pada 2007, ia bergabung dengan SM Entertainment setelah lolos audisi dengan sistem casting global perusahaan di Wuhan. Saat audisi, ia masih berusia 16 tahun dan sedang bersiap ujian masuk perguruan tinggi.

Dikutip dari Soompi, pada 17 Januari 2012, Lay diperkenalkan sebagai anggota EXO. Tiga tahun setelah debut bersama EXO, ia mulai menjajal berakting membintangi film Cina berjudul Oh My God!.

Pada 28 Oktober 2016, Lay Zhang memulai debut sebagai solois yang merilis extended play (EP) pertama berjudul Lose Control. Ia menjadi anggota EXO pertama yang menjadi penyanyi solo. Sebelum debut menjadi penyanyi solo, ia menerbitkan buku autobiografi pertama berjudul Standing Firm At 24, dikutip dari Elite Daily.

Ia juga salah satu dari tiga anggota EXO yang mengikuti acara peragaan busana atau fashion week. Ia mengikuti Paris Fashion Week pada 2018. Pada 7 Oktober 2020, ia merintis perusahaan hiburan Chromosome Entertainment Group. Pada 8 April 2022, kontraknya dengan SM Entertainment telah berakhir dan tidak diperbarui. ia merilis single berjudul JIU untuk memperingati ulang tahun debutnya yang kesepuluh.

Dikutip dari My Drama List, pada September sampai akhir November 2022, Lay EXO memulai tur solo kedua Grandline 2: Infinite Lands. Pada 18 Januari 2023, ia memenangkan Artist of the Year 2022 di Weibo Music Awards. Pada 26 September 2023, Lay Zhang memenangkan Producer of the Year 2023 di Weibo Music Awards.

