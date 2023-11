Mengenal LE SSERAFIM, Idol Grup K-Pop Naungan Agensi HYBE

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - HYBE Corporation sudah melakukan ekspansi pasar musik hingga ke musik Latin yang berpusat di Meksiko dengan mengakuisisi label Exile Content. HYBE Co sendiri merupakan agensi entertainment Korea Selatan yang menaungi banyak idol grup besar K-Pop, salah satunya LE SSERAFIM.

Awal perjalanan karir LE SSERAFIM

LE SSERAFIM merupakan girl grup Korea Selatan beranggotakan lima orang yang memulai debutnya pada 2 Mei 2022, dengan mini album FEARLESS di bawah HYBE dan Source Music. Anggota grup saat ini terdiri dari Chaewon, Sakura, Yunjin, Kazuha, dan Eunchae.

LE SSERAFIM pada awal kemunculannya telah memenangkan acara musik pertama mereka di The Show SBS MTV delapan hari setelah debut pada 10 Mei 2022.

Sebelumnya, pada 4 April, Sakura diperkenalkan sebagai anggota pertama grup, diikuti oleh Kim Garampada 5 April, Hong Eunchae tanggal 6 April, Kim Chaewon tanggal 7 April, Kazuha pada 8 April, dan Huh Yunjin pada 9 April.

Lalu, tanggal 10 dan 11 April, video LE SSERAFIM Casting Call dan LE SSERAFIM 2022 FEARLESS SHOW dirilis melalui Saluran YouTube resmi HYBE Labels, menampilkan kelompok penuh untuk pertama kalinya. Tanggal 13 April, Source Music mengumumkan bahwa grup tersebut akan debut pada 2 Mei dengan mini album Fearless. Seminggu setelahnya, trailer debut grup berjudul The World Is My Oyster dirilis.

Lalu, tanggal 21 April, dilaporkan bahwa Fearless telah melampaui 270.000 eksemplar terjual dalam minggu pertama periode pre-ordernya. Seminggu kemudian, pada 30 April, YG PLUS mengungkapkan bahwa pre-order untuk album tersebut telah melebihi 380.000 eksemplar. Album ini memecahkan rekor penjualan mingguan untuk album debut girl grup di Hanteo, terjual 300.000 eksemplar di minggu pertama.

Lakukan debut di Jepang pada awal 2023

Pada 24 November 2022, media sosial Jepang LE SSERAFIM mengungkapkan bahwa grup tersebut akan melakukan debut Jepang mereka pada tanggal 25 Januari 2023, dengan singel Fearless. Single ini kemudian disertifikasi Double Platinum oleh Asosiasi Industri Rekaman Jepang karena terjual lebih dari 500.000 unit, menandai pertama kalinya grup K-pop melakukannya dengan single debut.

Dilansir dari Weverse, versi Jepangnya dirilis secara digital pada tanggal 15 Desember 2022, dan secara fisik pada tanggal 25 Januari 2023, sebagai single debut Jepang grup tersebut oleh EMI Records dan Universal Music Japan

LE SSERAFIM rilis lagu baru di 2023

Pada November 2023, LE SSERAFIM berhasil memikat penggemar K-pop Inggris dengan lagu baru mereka Perfect Night. Menurut chart terbaru yang dirilis oleh UK Official Chart pada (3/11) girl group ini memasuki total tiga kategori dengan single berbahasa Inggris pertama mereka Perfect Night.

Perfect Night telah naik ke #44 di Singles Download Chart , menjadikannya pertama kalinya lagu LE SSERAFIM memasuki chart ini dalam sejarah grup. Lagu ini juga menjadi peringkat tertinggi grup di Independent Single Breakers Chart (#12) dan Singles Sales Chart (#52).

UK Official Chart dianggap sebagai salah satu tangga lagu pop top dunia, bersama dengan Billboard. Meningkatnya pengakuan dan kehadiran di pasar musik global menyoroti popularitas internasional LE SSERAFIM yang semakin meningkat.

Dilansir dari laman All Kpop, single baru LE SSERAFIM juga meraih kesuksesan luar biasa di Spotify. Pada tanggal 2 November, Perfect Night menduduki peringkat #83 di tangga lagu Daily Top Songs Global Spotify, dan memasuki Top 100. Selain itu, muncul pula di tangga lagu di total 15 negara atau wilayah. Khususnya, di Amerika Serikat, mereka mencapai karir tertinggi dengan mencapai #119, menunjukkan kenaikan peringkat yang signifikan dibandingkan hari sebelumnya hanya dalam waktu tujuh hari setelah dirilis.

Sementara itu, LE SSERAFIM akan menjadi artis K-pop pertama yang tampil di festival game global, BlizzCon. Acara tahun ini diadakan di Anaheim Convention Center di California pada tanggal 4 November PST. Penampilan grup ini disiarkan langsung di Weverse LIVE, serta saluran YouTube dan Twitch resmi Blizzard Entertainment.

