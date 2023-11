5 Drakor Populer yang Dibintangi Nam Joo Hyuk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nam Joo Hyuk merupakan salah satu aktor dan model asal Korea Selatan. Selama berkarier di industri hiburan Korea Selatan, ia terkenal sebagai aktor yang memainkan beragam peran dalam drakor dengan rating tinggi. Dilansir dari berbagai sumber, inilah lima drakor populer yang dibintangi Joo Hyuk:

1. Who Are You: School 2015 (2015)

Mengacu Soompi, drama Korea ini menceritakan tentang Lee Eun Bi dan Lee Eun Byul (Kim So Hyun), siswa berprestasi dalam peran gandanya sebagai anak kembar. Lalu, tiba-tiba, Eun Byul menghilang secara misterius, Eun Bi pun hadir menggantikannya. Selama menjalani kehidupan sekolah, Eun Bi bertemu dengan Han Yi An (Nam Joo Hyuk), perenang bintang sekolah yang menyukainya. Selain itu, ada pula Gong Tae Kwang ( Yook Sung Jae) yang juga menyukai Eun Bi dan terjebak cinta segitiga dengan Yi An.

2. Weightlifting Fairy Kim Bok Jo (2016)

Drakor ini membawa penonton dalam kisah lucu dari juara angkat besi, Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung) dan perenang hebat, Joon Hyung (Nam Joo Hyuk). Sebelumnya, mereka pernah bertemu di sekolah dasar. Saat sudah berkuliah, mereka saling membantu dan memotivasi melalui banyak masalah dan tantangan. Awalnya, Bok Joo tidak peduli dengan penampilan. Namun, ketika menyukai Joon Hyung, ia merubah penampilan tomboy dan menurunkan berat badan yang menjadi masalah baru bagi atlet angkat besi.

3. Start Up (2020)

Start Up mengisahkan tentang Seo Dal Mi (Bae Suzy) memiliki mimpi menjadi Steve Jobs Korea yang sedang bekerja sebagai karyawan kontrak. Lalu, Nam Do San (Nam Joo Hyuk) berperan sebagai insinyur jenius pendiri Samsan Tech. Selain itu, ada pula Han Ji Pyeong (Kim Seon Ho) sebagai pemimpin tim di film modal ventura dan Won In Jae (Kang Han Na) sebagai CEO perusahaan Nature Morning. Drakor ini mengambil alur cerita tentang perasaan cinta segitiga Dal Mi, Do San, dan Ji Pyeong juga. Selain itu, drakor ini juga mengisahkan Dal Mi dan In Jae yang bersaudara, tetapi memiliki nama keluarga dan posisi sosial berbeda.

4. Twenty Five Twenty One (2022)

Drama ini mengambil latar 1998 sampai 2001 dengan kisah Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk), pria berusia 22 tahun bertemu Na Hee Do, perempuan berusia 18 tahun (Kim Tae Ri). Hee Do merupakan atlet anggar, tetapi dibubarkan karena krisis ekonomi. Sementara itu, Yi Jin adalah putra tertua dari keluarga yang hancur karena krisis ekonomi sehingga harus bekerja keras menjadi reporter. Meskipun pada usia 23 tahun dan 19 tahun, mereka saling menyakiti, tetapi ketika berusia 25 tahun dan 21 tahun, mereka jatuh cinta.

5. Vigilante (2023)

Vigilante mengisahkan tentang Kim Ji Yong (Joo Hyuk) yang ketika kecil melihat ibunya dipukul sampai tewas oleh preman di jalan tanpa alasan. Namun, preman tersebut hanya dihukum 3,5 tahun penjara. Saat beranjak dewasa, ia menyimpan dendam dan memukul penjahat tersebut secara brutal.

Sejak itu, Ji Yong menjalani dua kehidupan berbeda. Selama hari kerja, ia menjadi mahasiswa teladan, sedangkan pada akhir pekan, ia menjadi orang yang menghukum pelaku kriminal penerima hukuman ringan. Peran yang dimainkan Nam Joo Hyuk pun disebut Vigilante. Ia juga menerima bantuan dari Jo Gang Ok (Lee Joon Hyuk), seorang yang mengaguminya.

RACHEL FARAHDIBA | YOLANDA AGNE | MARVELA

