Serba-serbi Film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

TEMPO.CO, Jakarta - The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes film fiksi ilmiah yang diadaptasi dari novel trilogi The Hunger Games karya Suzanne Collins. Film ini disutradarai Francis Lawrence. Produsernya Brand Simpson dan Nina Jacobso. Di Indonesia, film ini sudah tayang pada Rabu, 15 November 2023.

Tentang The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

1. Sinopsis

Tom Blyth berperan sebagai Coriolanus Snow presiden Panem yang kejam. Sebelum menjadi presiden ia remaja 18 tahun yang berusaha mengubah nasib keluarganya. Hidupnya mulai terancam ketika menjadi mentor untuk Lucy Gray Baird dalam acara tahunan Hunger Games ke-10. Coriolanus yang semula dibanggakan tiba-tiba jatuh miskin setelah perang Capitol. Itu membuatnya berjuang keras untuk bertahan hidup.

2. Cuplikan

Dikutip dari Collider, cuplikan atau trailer dirilis pada 5 Juni 2022. Pada 8 Agustus 2023, dirilis sebuah video promo baru untuk The Ballad of Songbirds and Snakes. Cuplikan kedua untuk The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes telah dirilis di saluran YouTube Lionsgate pada 20 September 2023.

3. Pemeran

Tom Blyth menggantikan Donald Sutherland memerankan Coriolanus Snow yang lebih muda. Blyth telah membintangi drama sejarah Benediction tahun 2021 sebagai Glen Byam Shaw, serial HBO The Gilded Age sebagai Archie Baldwin, dan Epix Billy the Kid sebagai penjahat William H. Bonney.

Rachel Zegler juga menjadi aktor film ini. Namanya melambung ketika menjadi bintang untuk karakter Lucy Gray Baird. Karakternya terinspirasi sebagian oleh ikon musik Dolly Parton. Setelah perannya yang diakui, ia memenangkan penghargaan sebagai Maria dalam film adaptasi Steven Spielberg, West Side Story pada 2021.