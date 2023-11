Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film yang paling dinanti-nanti "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” akhirnya tayang di bioskop hari Rabu 15 November 2023. Film ini merupakan prekuel dari trilogi “Hunger Games” dan diadaptasi dari novel karya Suzanne Collins dengan judul yang sama.

Film bergenre aksi dan drama besutan sutradara Francis Lawrence ini berkisah tentang ambisi, cinta, dan pengkhianatan. Film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes akan memberikan perspektif baru terhadap karakter Coriolanus Snow dan mengungkapkan perjalanan bagaimana ia berkembang menjadi seorang presiden yang kejam dan mendambakan kekuasaan.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes diperankan oleh Rachel Zegler dan Tom Blyth. Bagi Anda yang ingin menontonnya, berikut adalah sinopsis Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Sinopsis Hunger Games

Dikutip dari laman imdb.com, cerita film ini berlangsung 64 tahun sebelum kejadian The Hunger Games pertama, ketika Panem masih dalam tahap pemulihan pasca-Perang Satu Dekade.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes mengisahkan tentang Coriolanus Snow (Tom Blyth), seorang pemuda berusia 18 tahun dari keluarga Snow yang terhormat. Ia bermimpi untuk melanjutkan kejayaan keluarganya dengan menjadi mentor dalam Hunger Games ke-10. Snow menjadi harapan terakhir bagi keluarga yang terpuruk setelah pecahnya Perang Capitol.

Perjalanan ambisius dan penuh persaingan Snow dimulai ketika ia menjadi mentor Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) dari Distrik 12, yang terkenal sebagai daerah yang miskin. Awalnya, Snow merasa tidak suka pada Lucy Gray, namun pandangan itu berubah saat ia menyadari bakat dan kecerdasan yang dimiliki gadis itu.

Bersama-sama, Snow dan Lucy Gray berusaha mempersiapkan diri untuk Hunger Games. Mereka menjalani latihan yang intens dan menyusun strategi untuk memenangkan permainan, namun dihadapkan pada persaingan sengit dari mentor dan peserta lainnya.

Di tengah persiapan tersebut, Snow mulai merasakan cinta terhadap Lucy Gray. Ia menyadari bahwa ia tidak ingin melihat gadis tersebut terluka, namun dilema timbul ketika ia menyadari bahwa untuk memenangkan permainan, ia harus mengambil keputusan sulit.

Keduanya berusaha bekerja sama untuk meraih kemenangan dan menyelamatkan Lucy Gray dari kekejaman Hunger Games. Lantas, berhasilkah Coriolanus Snow meraih hadiah yang dijanjikan bagi Panem dan menyelamatkan Lucy Gray?

Film ini menampilkan Tom Blyth sebagai Coriolanus Snow, Rachel Zegler sebagai Lucy Gray Baird, Hunter Schafer sebagai Tigris Snow, Josh Gad sebagai Sejanus Plinth, dan sejumlah aktor lainnya. Sayangnya, karakter Katniss Everdeen yang diperankan oleh Jennifer Lawrence harus absen dalam film ini.

RIZKI DEWI AYU

