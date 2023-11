Olivia Rodrigo Raih 6 Nominasi Grammy Awards, Kehormatan Diakui Komunitas Musik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Olivia Rodrigo mengungkapkan perasaannya berhasil meraih enam nominasi Grammy Awards 2024. Penyanti berusia 20 tahun itu, bersama deretan penyanyi wanita peraih nominasi terbanyak. Termasuk SZA, Taylor Swift, Billie Eilish dan Miley Cyrus.

Sedangkan enam nominasi yang diraih Olivia Rodrigo adalah, Album of The Year dan Best Pop Vocal Album untuk Guts. Nominasi Record of The Year, Song of the Year, Best Pop Solo Performance untuk Vampire. Nominasi lainnya termasuk Best Rock Song untuk Ballad Of A Homeschooled Girl.

Ungkapan bahagia Olivia Rodrigo

Meraih enam nominasi untuk ajang musik terbesar itu, Olivia merasa suatu kehormatan. "Suatu kehormatan dan kebahagiaan untuk diakui oleh komunitas musik dengan cara yang luar biasa, saya sangat senang," katamya saat menghadiri pemutaran perdana Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, di Los Angeles, Amerika Serikat, Senin 13 November 2023.

Namun tak hanya merasa bahagia atas pencapaiannya meraih enam nominasi itu. Olivia juga ikut merasa bahagia banyak teman sesama musisi yang juga mendapat nominasi Grammy Awards. "Sejujurnya, terkadang hal itu lebih menarik daripada Anda dinominasikan. [Anda] sangat bangga dengan semua orang yang Anda cintai," katanya.

Olivia mencontohkan saat mendengar Noah Kahan yang mendapat nominasi sebagai artis pendatang baru terbaik, dia merasa ikut bahagia. “Saya sangat senang dia mendapat nominasi. Dia sangat bersemangat sehingga saya dinominasikan. Jadi ini hanyalah sebuah berbagi cinta yang luar biasa," tambahnya.

Lagu Can't Catch Me Now

Lagu Olivia Rodrigo yang berjudul Can’t Catch Me Now dirilis awal bulan ini. Lagu itu juga ditampilkan dalam soundtrack Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Olivia juga merasa suatu kehormatan diminnta untuk menulis lagu ini. Terlebih dia menyukai semua hal tentang Hunger Games. “Saya suka bukunya, saya suka filmnya, dan saya sangat suka soundtrack-nya. Suatu kehormatan diminta untuk menulis lagu ini, dan saya sangat senang berada di sini,” katanya.

Meski begitu, Olivia mengaku menulis lagu soundtrack itu lebih sulit dibanding menulis lagu hits-nya yang lain. “Itu adalah tantangan yang sangat menyenangkan bagi saya sebagai penulis lagu, karena banyak lagu saya yang bercerita tentang kehidupan pribadi saya,” katanya kepada Entertainment Tonight.

Sedangkan untuk lagu Can’t Catch Me Now, pelantun Vampire itu terinspirasi dari karakter Lucy Gray, pemeran utama wanita yang dibintangi oleh Rachel Zegler. “[Dia] adalah karakter yang membuat saya merasa sangat terhubung dengannya.”

PEOPLE | BILLBOARD

Pilihan editor: Olivia Rodrigo Gelar Tur Dunia Promo Album Guts, Sampai Indonesia?