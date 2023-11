Dituduh Britney Spears Buang Boneka dan Jurnalnya, Lynne Spears Angkat Bicara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ibu penyanyi pop Britney Spears, Lynne Spears angkat bicara menanggapi klaim bahwa dirinya membuang beberapa barang milik Britney. Lynne dituduh membuang boneka dan jurnal milik Britney.

Dalam buku memoar bertajuk The Woman in Me, Britney Spears buka-bukaan soal hubungannya dengan keluarga. Ia yakin bahwa orang tuanya membuang banyak barang berharga miliknya yang disimpan di rumah Lynne Spears.

Diduga Lynne membuang barang-barang, termasuk boneka Madame Alexander, jurnal, dan puisi tulisannya selama bertahun-tahun. Hal ini dinilai dilakukan selepas Britney menerima perawatan kesehatan mental pada tahun 2019.

Lynne Spears Batah Telah Membuang Barang Britney Spears

Lynne Spears membantah tuduhan tersebut pada Kamis, 9 November 2023 melalui Instagramnya. Ia membagikan foto dari beberapa barang yang diduga milik Britney.

“Aku tidak tahu siapa yang memberitahumu (kalau) aku membuang boneka dan jurnalmu, tapi aku tidak akan pernah melakukan itu!” tulis Lynne ditujukan pada Britney.

"(Tuduhan) itu jahat sekali karena aku tahu betapa berartinya barang-barang itu bagimu. Barang-barang itu juga istimewa bagiku karena bertahun-tahun kita habiskan untuk mengumpulkannya. Tentu saja aku masih menyimpan barang-barangmu, dan aku akan dengan senang hati mengirimkannya padamu kalau kamu mau,” tambahnya.

Tuduhan Britney Spears kepada Lynne Spears

Dalam memoar The Woman in Me yang terbit 24 Oktober lalu, Britney menulis bahwa ia melihat rak-raknya yang kosong dan merasakan kesedihan yang luar biasa. Penyanyi itu menambahkan, “Aku tidak pernah ingin mempublikasikannya atau semacamnya, tapi itu penting bagiku. Dan keluargaku membuangnya ke tempat sampah sama seperti mereka membuangku.”

Britney banyak membuat tuduhan tidak menyenangkan lain tentang keluarganya dalam buku tersebut, terlebih pada ayahnya, Jamie Spears. Ia mengatakan bahwa dia merasa legal ketika konservatorinya dihentikan pada September 2021.

Dalam pernyataan kepada TODAY, Jamie Spears mengatakan melalui pengacaranya, Alex Weingarten, bahwa dia tidak akan mengomentari memoar putrinya.

