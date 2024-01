Bantah Rumor Album Baru, Britney Spears: Aku Tak akan Kembali ke Industri Musik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Britney Spears membantah laporan tentang album barunya. Sebelumnya, laporan dari Page Six dan The Sun menyatakan bahwa bintang pop, Charli XCX dan Julia Michaels telah diminta untuk menulis lagu untuk album baru sang penyanyi.

Rolling Stone juga mengutip sebuah sumber yang menyatakan bahwa manajemen Britney Spears sedang berusaha membuatnya bersemangat untuk bermusik. "Saat ini, dia tidak aktif melakukan rekaman, namun mereka sedang menyelesaikan lagu-lagu untuk diberikan kepadanya," tulis laporan tersebut.

Bantahan Britney Spears

Pelantun lagu Toxic itu menyampaikan fakta secara blak-blakan karena mengaku muak dengan berita yang akhir-akhir ini kembali menyeret namanya. Bahkan, dia juga mengatakan tidak akan pernah kembali ke industri musik. "Supaya jelas, sebagian besar berita itu adalah sampah !!!" tulis penyanyi ini dalam unggahan di Instagram pada Rabu, 3 Januari 2024.

Britney menegaskan ketidaktertarikannya pada dunia musik dalam industri hiburan Hollywood. "Mereka terus mengatakan bahwa aku beralih ke orang-orang yang tidak dikenal untuk membuat album baru. Aku tidak akan pernah kembali ke industri musik!!!" tulisnya.

Ungkap Suka Menulis

Walau menegaskan tidak ingin kembali berkarier di industri musik, Britney mengakui bahwa dia masih suka menulis, baik lagu maupun buku. Apalagi, setelah rilisnya memoar The Woman In Me, karyanya yang belakangan ini dibaca banyak orang.

"Ketika aku menulis, aku menulis untuk bersenang-senang atau aku menulis untuk orang lain. Bagi kalian yang telah membaca bukuku, ada banyak hal yang tidak kalian ketahui tentang diriku," tulisnya.

Baca Juga: Kiprah Band NOAH yang Resmi Pamit dari Industri Musik

Spears kemudian mengklaim bahwa ia masih tetap menekuni karier menulis lagu yang produktif. Meski tanpa nama atau sebagai ghostwriter, penyanyi ini telah "menulis lebih dari 20 lagu untuk orang lain" selama dua tahun terakhir.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Aku adalah seorang penulis bayangan dan sejujurnya aku menikmatinya seperti itu!!!" tulisnya menutup pernyataannya di Instagram.

DEADLINE | THE GUARDIAN

Pilihan Editor: Lynne Spears Datang ke Acara Ultah Britney Spears, Berusaha Perbaiki Hubungan