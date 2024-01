5 Hal tentang Britney Spears yang Tak Mau Kembali ke di Industri Musik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Britney Spears membantah laporan tentang rencana peluncuran album baru. Sebelumnya, laporan dari Page Six dan The Sun menyatakan Britney Spears, Charli XCX dan Julia Michaels telah diminta untuk menulis lagu untuk album baru

Tentang Britney Spears

1. Rekaman

Dikutip dari Variety Magazine, Britney Spears menanggapi laporan yang muncul di Page Six dan The Sun tentang kemungkinan merekrut Charli XCX dan penulis Julia Michaels untuk rekaman yang tidak diumumkan. Kabarnya akan menjadi rekaman pertama hampir satu dekade. Laporan mengeklaim, Spears belum mencatat materi baru apa pun, karena proyek tersebut baru mulai terbentuk.

2. Tanggapan Britney Spears

Rolling Stone juga mengutip sumber yang menyatakan manajemen Britney Spears sedang berusaha membuatnya bersemangat untuk bermusik. "Saat ini, dia tidak aktif rekaman, namun mereka sedang menyelesaikan lagu-lagu untuk diberikan kepadanya (Britney Spears)," katanya.

“Mereka terus mengatakan aku beralih ke orang secara acak untuk membuat album baru… Aku tidak akan pernah kembali ke industri musik,” kata Britney Spears dalam keterangan posting Instagram.

Dia melanjutkan, “Ketika aku menulis, aku menulis untuk bersenang-senang atau untuk orang lain!!! Bagi kalian yang sudah membaca buku aku, banyak sekali yang belum kalian tahu tentang aku… Aku sudah menulis lebih dari 20 lagu untuk orang lain dalam dua tahun belakangan!!!”

3. Ghost Writer

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Artis Michaels dan Britney Spears pernah bekerja sama dulu, meskipun sifat hubungan kolaborasi mereka tidak diketahui. Michaels dikreditkan sebagai penulis di Slumber Party milik Spears. Itu lagu yang muncul di album studio terakhirnya, Glory (2016). Itu juga ditulis bersama oleh Mattias Larsson, Robin Fredriksson dan Justin Tranter. Spears menyebut dirinya sebagai penulis hantu atau ghost writer yang berarti menulis untuk artis lain tanpa mencantumkan namanya dalam proyek tersebut.

4. Menulis

Walau menegaskan tidak ingin kembali berkarier di industri musik, Spears mengakui dia masih suka menulis, lagu maupun buku. Apalagi, setelah rilisnya memoar The Woman In Me karyanya yang belakangan ini dibaca banyak orang. Penjualan buku itu menembus 1,1 juta eksemplar terjual pada pekan pertama dalam bentuk cetak, pra-penjualan, e-book, dan buku audio.

5. Akting

Spears pernah debut layar lebarnya pada 2002. Ia sebagai pemeran dalam film coming-of-age. Pada 2012, ia tampil sebagai juri dalam kompetisi bakat yang disiarkan televisi The X Factor. Tahun berikutnya dia memulai acara Britney: Piece of Me di Planet Hollywood di Las Vegas. Aktivitas itu berakhir tahun 2017, kemudian memulai tur pada musim panas. Pada 2019, Spears mengumumkan dia mengambil jeda kerja tanpa batas waktu.

Pilihan Editor: Bantah Rumor Album Baru, Britney Spears: Aku Tak akan Kembali ke Industri Musik

MUTIARA ROUDHATUL JANNAH | INTAN SETIAWANTY